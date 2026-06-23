新北攜手15大學推未來探索名額 新五專升級免統測銜接合作科大

暑假正是探索未來的好時機，新北市教育局攜手15所大專校院，推出41場跨域體驗課程，提供2200個名額，邀請國高中學生探索AI、醫護生技、設計、商管、航空餐旅等多元領域，同時115學年度全面升級「新五專」專班，串聯9所新北技高及4所科大，提供國中畢業生免採統測成績，銜接合作科大的適性升學新選擇。

教育局表示，新北市推動「大教育計畫」，透過實作課程、專題體驗、大學參訪及教授引導，讓學生在升學前就能實際接觸不同學群與專業領域，不只是思考「想讀什麼」，更進一步了解「未來可以做什麼」。

今年課程聚焦AI科技、醫護生技、設計創作、商管財金、航空餐旅、國際語言及運動海洋等七大領域，結合產業趨勢與實作學習，鼓勵學生在國高中階段就拓展跨域視野、探索興趣，讓升學選擇更有方向。

此外，新北市115學年度全面升級的「新五專」專班，提供國中畢業生另一條適性升學新選擇。由9所新北技高及4所科大共同合作，共設9個專班，包含國立臺北科技大學與新北高工合作車輛工程專班，國立臺北商業大學與樟樹國際實中合作日系動畫智慧創作設計專班，以及鶯歌工商智慧科技設計專班、三重商工智慧資安專班。

學生入學新北技高後，可參加校內甄選，完成技高課程後，再透過合作科大單獨招生管道銜接大學，免採統測成績，讓有志投入專業領域的學生能一路深化技能、接軌高教資源。

淡水商工教務主任黃怡蓁表示，未來人才培育不能只停留在單一學科，更需要協助學生提早建立跨域能力與生涯想像。新北大教育計畫結合大學專業師資、實驗設備、實作場域與特色課程，讓學生在真實體驗中了解產業需求，也更清楚自己的興趣與未來發展。

泰山高中電子科三年級殷榮億同學也分享，自己曾在寒假參加大教育計畫營隊，對高三學習歷程準備及職涯探索很有幫助，也鼓勵學弟妹把握機會多參與相關營隊，為自己打開更多未來選項。

教育局表示，從暑假探索課程到新五專升學進路，新北市希望協助孩子從試探走向選擇，不讓分數成為唯一標準，而是透過更明確的方向、更扎實的實作能力與更完整的升學銜接，找到最適合自己的路。

營隊課程詳細資訊與報名方式可至「高中及大學共創學習媒合平台」https://learningcollaboration.org/index.php/camp-high/查詢，另對新五專有興趣的國中畢業生，可至技專校院招生網站https://www.techadmi.edu.tw/index.php查詢。

生物醫學營隊透過血糖檢測與醫學影像探索認識健康科技應用。圖／新北教育局提供