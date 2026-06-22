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餐飲科升學看好營建 她加入勞動署大學專班變身工程師

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
游千慧（左）參加產學訓專班，從餐飲轉型成為營建工程師。圖／勞動署桃竹苗分署提供
游千慧（左）參加產學訓專班，從餐飲轉型成為營建工程師。圖／勞動署桃竹苗分署提供

桃園市游千慧高職餐飲科畢業後，看好室內設計與營建產業發展前景，加入勞動署桃竹苗分署、萬能科大規畫的室內設計與營建科技產學訓專班，結合學校、職業訓練及企業三方資源，讓她在學期間就取得專業技術及證照，畢業後還獲企業繼續留任，無縫接軌就業。    

游千慧表示，高職畢業前面臨升學選擇時，覺得營建產業有前景，雖然有桃戰，仍決定投入營建相關科系，這樣的轉變家人一度為她擔憂。

在師長與學長的鼓勵及經驗分享下，她決定報名桃竹苗分署、萬能科大室內設計與營建科技系合辦的產學訓專班，開啟建築專業學習的路。大一訓練期間，她到分署接受建築職群專業師資指導，學習電腦繪圖、渲染軟體、透視圖及施工圖繪製等專業技術，並透過木工魯班鎖、配電、抿石子及輕隔間等實作訓練，累積實作技能。

游千慧說，剛接觸營建相關課程時，會擔心自己毫無基礎難跟上進度，但在桃竹苗分署和萬能科大系統化課程，與密集實作訓練下，不僅逐步建立專業能力，更在進入企業實習前順利取得「建築製圖應用電腦繪圖丙級證照」。    

訓練結束後，游千慧大一下學期進入企業實習，並將職訓所學運用於工程繪圖、營造現場實務，從建模、繪圖到工程執行都能獨立參與，陸續參與多項公共工程案件，逐步累積專業實力。

看見自己參與的工程從圖面規畫一步步成為實體建設，游千慧有滿滿的成就感，也更加堅定她投入工程領域的志向。憑藉實習期間累積的專業能力與優異表現，畢業後順利投入職場，現在任職磐誠工程顧問公司專案工程師，參與桃園航空城事業廢水處理廠統包工程，持續朝工程管理與監造領域精進。

桃竹苗分署長賴家仁說明，產學訓專班主要透過產學合作與職場實務結合的訓練模式，讓青年在就學期間即可同步累積學歷、證照與工作經驗。訓練規畫為大一上於分署接受約6個月專業技能訓練，大一下學期至大四期間，進入合作事業單位提供每周4天有薪制實務訓練，其他時間回校修課，畢業後也可銜接留任職場，強化學用合一與就業即戰力。

賴家仁表示，分署今年還與台北科技大學、萬能科技大學合作，開辦「能源與冷凍空調工程」、「電機控制」及「精密機械」等產學訓專班，預計招收115個名額，有意報考青年可向各分署查詢合作學校招生簡章，再洽各招生學校報名，或上台灣就業通網站查詢。

產學訓專班提供豐富的職場實務技能訓練。圖／勞動署桃竹苗分署提供
產學訓專班提供豐富的職場實務技能訓練。圖／勞動署桃竹苗分署提供

桃竹苗分署與大專院校持續合作開辦產學訓專班，協助青年培養專業技能。圖／勞動署桃竹苗分署提供
桃竹苗分署與大專院校持續合作開辦產學訓專班，協助青年培養專業技能。圖／勞動署桃竹苗分署提供

升學 萬能科大 證照

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