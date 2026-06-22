瞄準偏鄉與災害應變 台科大打造智慧醫療照護站抱回40萬元獎金

國立台灣科技大學跨領域學生團隊以「智慧醫療照護能量站（SustainaMed）」參加「Power Up！明緯智能永續科技競賽」，從全台250餘件參賽作品中脫穎而出，榮獲金獎及40萬元獎金，展現智慧醫療、緊急救護、綠能整合與跨域創新研發實力。

這項作品由台科大運動科學與防護研究中心老師林儀佳、許維君指導，集結醫學工程研究所隊長蔡旻諺、鐘宇葳，以及自動控制研究所莊永翔、莊秉森等學生共同開發完成。本屆競賽以智慧科技、永續能源與社會應用為主軸，鼓勵學生透過跨域合作提出兼具實務應用與社會價值的創新方案。競賽歷時8個月，參賽團隊須完成系統規劃、功能整合及成果展示，最終共有13組團隊晉級決賽成果展。

台科大團隊所開發的「智慧醫療照護能量站」，以「災害醫療應變」與「偏鄉智慧照護」為核心概念，整合綠能供電、健康監測、智慧控制與緊急救護輔助功能，打造兼具能源自主與醫療韌性的智慧醫療平台。作品聚焦於高齡化社會、偏鄉醫療資源不足，以及災害期間可能面臨的停電與醫療中斷等問題。

隊長蔡旻諺表示，系統採用太陽能供電與儲能架構，可在停電或無穩定市電環境下維持設備運作，並結合生理監測與雲端資料整合功能，提供即時健康資訊顯示與遠端監測能力。團隊指出，當使用者出現異常生理狀況時，系統可提供警示與急救輔助資訊，協助現場人員進行第一時間應變，以提升黃金救援效率。

蔡旻諺表示，與一般健康量測設備不同，「智慧醫療照護能量站」更強調智慧醫療與緊急救護支援的整合應用，希望讓設備不只是健康監測平台，更能成為具備災害應變能力的智慧醫療據點。未來若能應用於偏鄉社區、高齡照護場域、校園安全系統或戶外醫療站，將有機會提升緊急醫療支援效率與公共場域安全性。

團隊表示，從概念發想到實際完成系統整合，歷經多次測試與調整，過程中需克服跨系統整合、資料傳輸、介面設計與設備穩定性等挑戰。指導老師、教授林儀佳肯定團隊成員經常利用課餘與假日進行測試與優化，也因此更加體會跨領域合作與團隊溝通的重要性。

團隊未來希望持續精進系統功能，結合AI智慧分析、遠距照護與智慧急救應用，朝向實際場域導入與產學合作發展，讓智慧醫療科技真正成為提升醫療韌性與守護生命的重要力量。