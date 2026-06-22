全國AI機器人應用大賽 弘光科大師生奪金牌

弘光科技大學智慧科技應用系師生組成的「弘光有夠讚」團隊，日前在「2026全國AI機器人應用大賽」中，從全國85支菁英隊伍中脫穎而出，勇奪「MICROBIT主機板遙控競速賽組」金牌。其中大四的馬來西亞籍學生林孝彥，透過參加競賽及專題研究，深化智慧科技知識技能，決定留台深造考研究所。

智科系副主任魏榮君及老師魏季宏，共同指導大四學生林孝彥及大三學生劉咎仲、馬于凱、楊旻嘉，組成競賽團隊參賽。從準備比賽練習期間到賽場，展現分工合作精神，楊旻嘉寫程式，馬于凱測試，劉咎仲檢查設備及演練，林孝彥除了演練，也是比賽時的賽手。

林孝彥從馬來西亞來台求學，從大一開始每年參加機器人相關比賽。他說比賽過程難免會緊張，尤其看到別組作品速度感很強時會更緊張，幸好這次比賽，透過賽前密集練習達到人機一體的境界，很快就能運用肌肉記憶克服緊張感。大學四年期間，學習到很多智慧科技運用知識，他打算留在台灣繼續升學念研究所，正在著手準備今年底的研究所考試。

楊旻嘉說，準備比賽期間，修改程式次數超過10次，組員測試及演練發現問題，他馬上就想辦法去修正，有時難免會卡關，想到深夜仍找不到頭緒，只好跟老師求救，老師給予指點後，接著埋頭修改，常常弄到凌晨二、三點，能夠拿到金牌好成績，很有成就感。

魏榮君表示，人工智慧、機器人及智慧控制技術已成為全球科技發展的重要趨勢，系上長期致力於培育學生跨領域整合能力，透過實務課程、專題製作及校外競賽，強化學生理論與實作並重的專業能力。此次獲獎不僅是學生努力學習的成果，也展現智慧科技應用系在AI與智慧科技人才培育上的卓越成效。

指導教師魏季宏表示，「2026全國AI機器人應用大賽」以自走車與智慧控制技術為核心，競賽場地設有障礙區、坡道及高台等挑戰關卡，考驗參賽者對機器控制、路徑規劃與臨場應變能力。學生們在備賽期間投入大量時間進行程式調校與測試，憑藉穩定的操控技術，掌握競賽環境與賽道條件的變化，在眾多隊伍中脫穎而出，成功摘下金牌，他與有榮焉。

MICROBIT主機板遙控競速賽比賽情形。圖／弘光科大提供

智科系副主任魏榮君（左一）及老師魏季宏（右一）指導學生參加「2026全國AI機器人應用大賽」，勇奪「MICROBIT主機板遙控競速賽組」金牌。記者游振昇／攝影