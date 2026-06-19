高雄車商攜中山工商 助身障生實習實作到穩定就業

高雄在地二手車商阿督汽車近年與中山工商服務群科合作，每年規劃專屬實習時段，讓身障生在老師陪同下，至廠內學習基礎車輛整備，協助學生在畢業前建立職場基本技能。

「企業提供的不只是工作機會，更是協助學生融入社會的重要橋梁」，車商店長王子駿告訴中央社記者，團隊不僅重視前期的校園實習體驗，更在廠內提供正職職缺，實際晉用身心障礙員工，多年來建立一套從「實習實作」到「穩定就業」的支持系統。

王子駿說，根據自己的觀察，許多身障學生即使具備專業技能，畢業後仍面臨就業門檻與適應挑戰，因此產業端的接納與支持格外重要。透過實習制度與友善職場環境，企業可以協助學生逐步建立自信與工作能力，提升就業穩定性。

王子駿說，這項合作不僅改變學生的職涯發展，其實也讓企業內部產生正向轉變，員工與身障學生共事過程中，漸漸培養更多耐心、包容與同理心，意外改善團隊溝通氛圍，進而延伸到顧客服務，員工更細膩察覺客戶需求，提升整體服務品質。

樹德科技大學流通管理系副教授陳冠霖說，現代企業在追求效率與績效之餘，往往忽略職場包容性對組織韌性的關鍵影響。阿督汽車與中山工商的合作，正是企業社會責任（CSR）與友善流程設計的具體實踐。

陳冠霖表示，透過職務再設計，讓身障學生在適合的工作崗位發揮專長，不僅協助弱勢族群進入職場，也能促進企業內部文化升級。員工在陪伴與引導過程中所培養的同理心與溝通能力，形成企業、員工與社會三方共好的良性循環。