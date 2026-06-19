前全壘打王投入教育 張泰山北科大開講：成功留給敢於啟動的人

國立台北科技大學於日前舉辦社會責任講堂，邀請退役職棒球星、前中職全壘打王張泰山，以「從棒球場走入小朋友的青春時光」為題演講。張泰山說，棒球是高失敗率的運動，自律比天賦更重要，他勉勵學生，應懂得修正、建立方法；不要只停留在準備階段，應勇敢踏出第一步。

張泰山日前於北科大演講，分享投入運動教育推廣的歷程。講座中，張泰山回顧自19歲踏入職棒以來的成長歷程，分享面對高峰、低潮、壓力與挑戰時的心路轉折。他說，棒球是一項高失敗率的運動，真正重要的並非永遠不跌倒，而是如何在起伏中持續向上。

張泰山說，失敗不可怕，關鍵在於是否能在過程中調整心態、重整節奏，並持續向前。透過自身經驗，他鼓勵學生面對學習與人生中的不確定性時，不必因一時挫折而停下腳步，而應從錯誤中學習、從挑戰中累積能力，將困難轉化為成長的契機。

演講中，張泰山特別談到自律與行動的重要。他表示，成長不是線性的，真正能持續進步的人，不僅要具備實力，更要懂得修正自己、建立方法，並在過程中找到屬於自己的節奏。他勉勵學生，不要只停留在準備階段，而應勇敢踏出第一步。唯有願意開始、願意嘗試，才能真正累積經驗，並在一次次修正中走出自己的方向。

張泰山現也擔任「張泰山運動人文教育協會」理事長。張泰山也分享，家庭支持與陪伴是自己持續前進的重要力量，近年投入親子棒球、城市棒球隊及基層運動推廣，希望透過運動教育陪伴更多孩子成長。

北科大表示，大學教育除培養專業知能外，也重視學生人文素養、社會關懷與實踐能力的養成。學校將持續透過社會責任講堂及多元跨域活動，拓展學生學習視野，深化人文教育內涵，培育兼具專業能力、人文素養與社會責任感的未來人才。