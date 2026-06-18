新生醫專115年五專部招生中
上週五專優先免試入學報到剛結束，部分未達心中理想第一志願科系的同學，請把握最後進入目標科系的機會！115學年度「五專聯合免試入學」自6月18日（四）起至6月25日（四）止受理報名。新生醫護管理專科學校表示，今年度護理科、視光學科、口腔衛生學科、幼兒保育科、醫藥保健商務科、健康休閒管理科及美容造型科皆釋出最後名額，歡迎國中畢業生踴躍報名，為未來升學與就業搶占先機。
新生醫專屬於五專「北區」聯合免試招生，學生可向北區招生委員會提出申請，每人限報名一所學校。若報名人數未超過招生名額將全額錄取；若超額報名，則依招生簡章規定進行積分比序，並於後續進行現場登記分發。
為了減輕家長與考生的負擔，凡欲報考新生醫專之學生，可於6月24日（四）中午12時前將報名資料親送至新生醫專招生中心，由招生中心專人協助現場檢核資料是否齊備並代為集體送件，讓考生與家長更安心、更有保障。
依據招生時程規劃，五專聯合免試入學成績將於7月3日（五）公布，考生可同步查詢個人成績及分發通知資訊；7月8日（三）則辦理現場登記分發及報到作業，考生須依通知時間至報名學校完成選填志願與報到程序。
新生醫專再次提醒，有意就讀五專、擁有一技之長的國中畢業生，務必把握6月18日（四）至6月25日（四）的報名黃金期，及早完成報名作業。相關招生資訊與簡章，歡迎洽詢新生醫專招生中心（03-4117578分機240、230、220、210），或至新生醫專招生網站查詢：https://admission.hsc.edu.tw/
本文章來自《桃園電子報》。原文：新生醫專115年五專部招生中
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