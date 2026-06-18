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台科大建築系畢展 購物中心公共區域變都市綠洲

中央社／ 台北18日電

台科大建築系舉行畢業展，有學生以「都市中的綠洲」概念打造購物中心的公共區域，採用階梯式量體，打造連續且開放的公共區域，並導入屋頂花園、戶外平台等。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大建築系115年畢業展將於6月18日至21日在松山文創園區南向製菸工廠展出，共展出56件畢業設計作品，展覽以「域。共振 Fields of Resonance」為主題，涵蓋都市更新、商業空間、公共設施與自然地景等議題。

台科大建築系學生郭丞寧表示，她的作品「URBANOASIS-複合式購物中心」以「都市中的綠洲」為概念，設計上採用階梯式量體，打造連續且開放的公共區域，並導入屋頂花園、戶外平台、表演舞台與市集等多元機能，營造兼具休閒、交流與文化體驗的生活聚落。

另一名台科大建築系學生游承樺的畢業設計「疊加城市」，以南機場聚落為基地，提出不同於傳統拆除重建的都市更新想像，在既有都市紋理上進行「疊加」，透過垂直增生、空間串聯與機能整合，將原本雜揉共存的居住、商業與公共活動框架，重新規劃為更有秩序的公共領域。

台科大建築系學生蔡榛祐則以北投地熱文化為題，作品「感知漣漪—由環境走入足湯文化」運用五感轉譯地方特色，將溫度、氣味、聲音與光影化為可親身體驗的感受，例如以「足湯」作為介入方式，使抽象的地熱現象轉化為可親近的日常經驗。

台科大建築系115年畢業展總召隋宜軒提到，此次展出的作品，皆源於學生對空間、場所與生活經驗的觀察，這些作品記錄著學生4年來的學習歷程，展現對建築、環境與社會的思考。

台科大

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