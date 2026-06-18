五專聯合免試入學今起開放報名 共788名額前3年免學費
115學年度全國三區五專聯合免試入學報名今（18）日開跑，本次招生學校共計40校、193科（組），預定招生名額788個（含原住民等七類特種生名額），採全國一區辦理，並分由北、中、南三個招生委員會負責執行招生作業。實際招生名額應以三區委員會網站公告為準。
技專校院招生委員會聯合會表示，本學年度五專聯合免試入學報名採國中集體通訊報名、個別網路及個別通訊報名，於今日起至6月25日辦理，免試生可於北、中、南跨區各選一校報名，採現場登記撕榜分發報到方式。
技專校院招生委員會聯合會指出，本年度五專聯合免試入學採計免試生於國中就學期間的「多元學習表現」（含服務學習、競賽、日常生活表現評量及體適能）、「技藝優良」(以單一學期之百分制擇優採計，百分制成績小數點以後無條件捨去)、「弱勢身分」、「均衡學習」（包括健康與體育、藝術(或藝術與人文)、綜合活動及科技五學期平均成績，平均成績小數點以後無條件捨去）、「適性輔導」、「國中教育會考」（含寫作測驗）及招生學校自訂「其他」等項目，相關規定請參閱本學年度招生簡章。
技專校院招生委員會聯合會主任任貽均說，五專授課均為大學師資，並提供學生學習專業技能的最佳環境，著重培養學生一技之長，畢業即就業。就讀五專前三年除免學費的優惠外，針對畢業後有就業意願的學生，更可搭配教育部五專職場展翅計畫，五專後兩年的學雜費亦全免。
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