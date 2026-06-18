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五專聯合免試入學報名開跑 共788個名額

中央社／ 台北18日電

115學年全國三區五專聯合免試入學共40校、193科（組）參與招生，預定提供788個名額（含7類特種生），6月18至25日受理報名，免試生可於北、中、南區各選1校報名。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年度五專聯合免試入學報名採國中集體通訊報名、個別網路及個別通訊報名，於6月18至25日辦理，免試生可於北、中、南跨區各選1校報名，採現場登記撕榜分發報到方式。

115學年五專聯合免試入學採計免試生於國中就學期間的「多元學習表現」、「技藝優良」、「弱勢身分」、「均衡學習」、綜合活動及科技5學期平均成績、「適性輔導」、「國中教育會考」（含寫作測驗）及招生學校自訂「其他」等項目，相關規定請參閱招生簡章。

技專校院招生委員會聯合會主任任貽均表示，五專授課均為大學師資，提供學生學習專業技能的最佳環境，著重培養一技之長，畢業即就業；就讀五專前3年享有免學費優惠，針對畢業後有就業意願的學生，可搭配教育部五專職場展翅計畫，五專後2年的學雜費也全免。

免試入學 教育部 師資

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