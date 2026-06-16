攜手四大科大打造智慧人才培育圈　竹竹苗技職教育大聯盟MOU簽署

為開拓學生多元視野，引領竹竹苗地區教育整合並擴大跨領域前瞻教育網絡，新竹市政府今舉辦「新竹好學－竹竹苗技職教育大聯盟」合作備忘錄(MOU)簽署儀式，市長高虹安宣布與明新科技大學、敏實科技大學、元培醫事科技大學及育達科技大學正式締結合作夥伴關係。未來將透過跨縣市、跨學制的教育資源整合，串聯大學端前瞻科技與實務教學能量，向下扎根高國中階段教育，共同建構竹竹苗地區完善且具前瞻性的技職教育與人才培育生態圈。

高虹安表示，這次簽署合作備忘錄不僅是一項教育合作計畫，更代表竹竹苗地區攜手培育未來人才的重要承諾。市府將從經費支持、教育資源整合及人才培育銜接等面向全力投入，全力支持四所科技大學與高中、國中建立更緊密的合作關係，讓竹竹苗地區的孩子能夠在地學習、在地成長、在地就業。期盼透過政府、學校與產業三方攜手合作，讓技職教育在竹竹苗地區落地生根、開花結果，共同培育具備國際競爭力的未來人才。

高虹安說，市府近期推動「追風少年科技培力課程」，涵蓋無人機、半導體等科技主題，課程推出後獲得學生及家長熱烈迴響，顯示科技教育需求相當殷切。未來市府將持續整合大學端資源，從經費支持、課程合作到設備共享全面投入，打造國中、高中至大學的完整人才培育路徑，讓技職教育在竹竹苗地區落地生根、開花結果。

教育處長林立生表示，竹竹苗技職教育大聯盟未來將建立長期且具體的合作機制，不僅促進四所科技大學間跨縣市的設備資源共享、師資交流及實習場域合作，更將大學端累積的研究成果與產業實務經驗，轉化為適合國高中學生的課程與學習活動，讓前瞻科技教育向下扎根。

教育處指出，未來將透過主題營隊、實作課程及跨校交流等多元方式，讓竹竹苗地區學生有機會進入大學專業實驗場域，實際接觸半導體應用、人工智慧、智慧機器人及醫護健康科技等新興領域，在探索興趣與培養能力的過程中，拓展學習視野與職涯想像，提升面對未來產業變革的競爭力。

教育處說明，今日盛會明新科大校長呂明峯、敏實科大校長曾信超、元培醫事科大校長王綮慷及育達科大副校長龍清勇，皆齊聚見證此一歷史性時刻。高市長感謝四所科技大學鼎力支持，慷慨提供寶貴的研發成果、專業師資及教學資源，與市府共同打造跨區域、跨學制的人才培育平台。