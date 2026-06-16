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北市技高逾80名額可直升頂尖科大 有望直攻碩士、台積電就業

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台科大與大安高工專班合作，預計招收34位國九升高一學生，符合會考成績錄取，在校也完成相關要求者有望直升。報系資料照
台科大與大安高工專班合作，預計招收34位國九升高一學生，符合會考成績錄取，在校也完成相關要求者有望直升。報系資料照

教育部114學年起推動「3+2+2新五專升學模式」鼓勵技高學生申請專班直升科大，今年是第二年北市教育局上周也舉行說明會分享專班特色，包含北市老牌技高大安高工、內湖高工、松山家商均有開設專班約82人可直升頂尖科大，鼓勵有興趣學生選填，除有機會直升碩士外，未來更有台積電等知名大廠工作機會。

教育局上周末舉行家長說明會，邀請與技高端合作科大台科大、雲科大、國北護教授分享，台科大工程學院副院長王丞浩表示，專班與大安高工合作，預計招收34位國九升高一學生，條件會考總成績需四捨五入取整數為30分(含)以上，若成績相同人數超過招生名額，第二順位比序則為「數學、自然、英文」3A5+（含）以上及「國文、社會」2B1+（含）以上學生。

王丞浩說明，若要直升台科大者，需在校期間需維持數學、物理及專業科目成績前50%、並取得CEFR B1級以上英語能力，並參與台科大營隊或實驗室實習者，或台科大師長推薦，未來出入則可包含自動化設備開發、軟體研製、機器人工程師等領域。

目前仍待教育部核定由內湖高工「智慧製造內工專班」對接雲科大「智慧機器人學士學位學程」，預計招收電機與電子群國中會考成績前30%學生，並依學業表現、書面與面試審查篩選，最終擇優錄取30人直升雲科，專班期間即可修得大學課程，若直升大三、大四有機會銜接「台積電半導體製程／儀器工程／智慧製造」學分學程，優先與台積電、聯華電子、日月光、矽品精密等半導體大廠合作，更有機會一路直升取得碩士學位。

松山家商「數位內容智慧學習專班」與國北護合作，結合人工智慧（AI）、數位內容創作、XR虛實整合科技及智慧學習應用等前瞻領域，透過面試招收高一學18人，技高階段需預修人工智慧、遊戲學習設計及數位動畫製作等課程共計10學分。

大學端將於高三上學期進行二階書面審查，包含預修課程成績、語言能力證明、專業證照與競賽成果等，通過方可直升科大，大專課程包含數位影音製作、3D動畫、網頁設計、生成式AI應用及智慧學習設計等技能，畢業後朝數位內容、AI應用服務及智慧學習產業發展。

目前仍待教育部核定由內湖高工「智慧製造內工專班」對接雲科大「智慧機器人學士學位學程」，若直升有機會銜接「台積電半導體製程／儀器工程／智慧製造」學分學程，優先與台積電、聯華電子、日月光、矽品精密等半導體大廠合作。(美聯社)
目前仍待教育部核定由內湖高工「智慧製造內工專班」對接雲科大「智慧機器人學士學位學程」，若直升有機會銜接「台積電半導體製程／儀器工程／智慧製造」學分學程，優先與台積電、聯華電子、日月光、矽品精密等半導體大廠合作。(美聯社)

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