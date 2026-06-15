環境部綠領人才中區培育中心今揭牌 雲科大領銜中部9校培育淨零人才

國立雲林科技大學領銜結合聯合、中興、東海、逢甲、中教大、中國醫、暨南、大葉等中部共9所大專校院的「環境部淨零綠領人才中區培育中心」，今在雲科大舉行揭牌儀式，該典禮由環境部長彭啓明與雲科大校長張傳育共同主持，雙方現場簽署合作備忘錄。

為加速培育達成2050淨零排放所需人才，環境部國家環境研究院結合全國37所大專校院成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，分設北、中、南、東4區培育中心，中區培育中心從去年4月運作至今，已培育超過1000名具備專業知能的綠領人才，其中非理工背景者占4成，在職者與在學學生比例各半，近3成具研究所學歷，女性比例接近4成5。

雲科大今年也首度結合勞動部勞動力發展署資源，開辦全國首班「淨零綠領人才『勞工專班』」，讓在職勞工最多能獲1萬2000元全額補助，另也成功將國環院與資源循環署合作推出12小時「資源循環」加值課程成功帶進台塑六輕，讓石化產業人員就近掌握資源循環與淨零轉型趨勢。

彭啓明表示，中台灣製造業與傳統產業聚落密集，是台灣淨零轉型的關鍵戰場，企業極需懂政策並作出應對的人才。環境部將具公信力的培訓資源帶進中部，就是希望讓不同背景學員能就近進修，使綠領人力成長為「綠領人才」。

張傳育表示，雲科大長期以永續校園為辦學方向，並將永續理念落實在教學研究與校務治理中，此次擔任中區培育中心的領銜學校，雲科大將利用豐富的技職教育及永續實作經驗，協助環境部把淨零綠領人才培育扎根中部地區。

立委劉建國則指出，已成功爭取將學費優惠對象由原本「大專院校在學生及低收入戶」，新增「中低收入戶與身心障礙者」，符合資格者可申請1萬2000元全額優惠，去年已有近50名不利處境學員受惠，讓淨零訓練不再因經濟條件而受限。