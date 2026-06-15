快訊

世足賽／韓國網紅遭「拉眼角」歧視 墨西哥協會會長致歉請辭

川普輸很大？外媒解析美伊協議 「僅止血非療傷」伊朗籌碼不減反增

聽新聞
0:00 / 0:00

永康就業中心與台南3所科大合作駐點校園 提供求職服務

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南三所科大、永康就業中心合作駐點校園，提供學生求職服務。圖／永康就業中心提供
台南三所科大、永康就業中心合作駐點校園，提供學生求職服務。圖／永康就業中心提供

勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與南台科大、台南應用科大及崑山科大合作，宣布6月開始除寒暑假每周三固定進駐校園提供服務。「將政府一站式就業資源直接帶進校園」，學生在校即有求職協助，期待達到畢業即就業目標。

校園駐點服務涵蓋職涯諮詢、一對一職業適性測驗、求職工具運用及最新勞動政策說明等，協助學生發掘自身優勢、掌握職涯方向。現場並有專人指導運用「台灣就業通」平台，介紹「青年職得好評計畫」等多元資源。除提供便利的求職媒合服務、也推廣勞動部各項青年就業支持措施。

永康就業中心主任李奇玫表示，與三校建構「青年人才廊帶」，校園駐點服務、校園就業博覽會及畢業典禮設攤宣導等多項服務，將學校培育的專業人才與企業需求即時接軌，縮短畢業後待業期，同時協助企業快速補實人力缺口，提升學生求職競爭力。

他說，因鄰近南科園區及永康工業區，近年受惠全球AI浪潮及半導體先進製程需求帶動，產業發展蓬勃，創造大量就業機會。攜手三校推動「青年人才廊帶」計畫。

「青年尋職及就業獎勵」提供尋職期間經濟支持及穩定就業後獎勵金，最高可領4萬8千元，跨區域求職者另有跨域就業交通補助、租屋補助金及搬遷補助金，補助金額合計最高可達9萬元，協助青年降低異地就業所需負擔，安心投入職場。

南台科大電子系應屆畢業生林同學表示，原本擔心畢業後要花一段時間找工作，沒想到透過畢業典禮現場媒合活動，就直接與企業人資主管面談，從中了解職務內容及公司培訓制度。感謝永康就業中心將企業徵才資源帶進校園，不僅節省求職時間，更可快速實現「畢業即就業」的目標。

李奇玫說，中心每周三校園駐點及畢業典禮設攤雙軌服務將持續，並結合企業現場徵才與暑期工讀媒合，讓更多青年能即時取得所需資訊與協助，縮短求職等待時間，減少資訊落差，落實就業機會平權。相關補助及服務內容可洽永康就業中心或至台灣就業通網站查詢。

台南三所科大、永康就業中心合作駐點校園，提供學生求職服務。圖／永康就業中心提供
台南三所科大、永康就業中心合作駐點校園，提供學生求職服務。圖／永康就業中心提供

台南三所科大、永康就業中心合作駐點校園，提供學生求職服務。圖／永康就業中心提供
台南三所科大、永康就業中心合作駐點校園，提供學生求職服務。圖／永康就業中心提供

台南三所科大、永康就業中心合作駐點校園，提供學生求職服務。圖／永康就業中心提供
台南三所科大、永康就業中心合作駐點校園，提供學生求職服務。圖／永康就業中心提供

科大 校園 求職

延伸閱讀

Team Taipei挺就業！5/23「立業成家・幸福啟程」就業博覽會

美學商機無限！從國小職探到產業就業 新北推「美學人才鏈」

爭取中央補助深化校園體育 南市推高爾夫、山野教育及國際交流

台科大與3高工合作自動化工程班 免統測銜接大學

相關新聞

永康就業中心與台南3所科大合作駐點校園 提供求職服務

勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與南台科大、台南應用科大及崑山科大合作，宣布6月開始除寒暑假每周三固定進駐校園提供服務。「將政府一站式就業資源直接帶進校園」，學生在校即有求職協助，期待達到畢業即就業目標。

「燒鳥狂想曲」主廚黃晨睿弘光教學 傳授頂級無菜單燒鳥極致刀工

米其林級「庖丁解牛」神技現身校園！弘光科技大學餐旅管理系這學期邀請台灣首家無菜單套餐式燒鳥餐廳「燒鳥狂想曲 Birdy Yakitori」主廚黃晨睿協同教學。他曾於香港米其林一星名店修業，首堂課展現5分鐘內將全雞精準拆解的職人工藝，帶學生從「全雞分切」一窺頂級燒鳥的保鮮及口感豐富多元要訣，現場學生收穫滿滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。