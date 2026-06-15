永康就業中心與台南3所科大合作駐點校園 提供求職服務

勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與南台科大、台南應用科大及崑山科大合作，宣布6月開始除寒暑假每周三固定進駐校園提供服務。「將政府一站式就業資源直接帶進校園」，學生在校即有求職協助，期待達到畢業即就業目標。

校園駐點服務涵蓋職涯諮詢、一對一職業適性測驗、求職工具運用及最新勞動政策說明等，協助學生發掘自身優勢、掌握職涯方向。現場並有專人指導運用「台灣就業通」平台，介紹「青年職得好評計畫」等多元資源。除提供便利的求職媒合服務、也推廣勞動部各項青年就業支持措施。

永康就業中心主任李奇玫表示，與三校建構「青年人才廊帶」，校園駐點服務、校園就業博覽會及畢業典禮設攤宣導等多項服務，將學校培育的專業人才與企業需求即時接軌，縮短畢業後待業期，同時協助企業快速補實人力缺口，提升學生求職競爭力。

他說，因鄰近南科園區及永康工業區，近年受惠全球AI浪潮及半導體先進製程需求帶動，產業發展蓬勃，創造大量就業機會。攜手三校推動「青年人才廊帶」計畫。

「青年尋職及就業獎勵」提供尋職期間經濟支持及穩定就業後獎勵金，最高可領4萬8千元，跨區域求職者另有跨域就業交通補助、租屋補助金及搬遷補助金，補助金額合計最高可達9萬元，協助青年降低異地就業所需負擔，安心投入職場。

南台科大電子系應屆畢業生林同學表示，原本擔心畢業後要花一段時間找工作，沒想到透過畢業典禮現場媒合活動，就直接與企業人資主管面談，從中了解職務內容及公司培訓制度。感謝永康就業中心將企業徵才資源帶進校園，不僅節省求職時間，更可快速實現「畢業即就業」的目標。

李奇玫說，中心每周三校園駐點及畢業典禮設攤雙軌服務將持續，並結合企業現場徵才與暑期工讀媒合，讓更多青年能即時取得所需資訊與協助，縮短求職等待時間，減少資訊落差，落實就業機會平權。相關補助及服務內容可洽永康就業中心或至台灣就業通網站查詢。

台南三所科大、永康就業中心合作駐點校園，提供學生求職服務。圖／永康就業中心提供

台南三所科大、永康就業中心合作駐點校園，提供學生求職服務。圖／永康就業中心提供

台南三所科大、永康就業中心合作駐點校園，提供學生求職服務。圖／永康就業中心提供