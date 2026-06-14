人生像一張殘缺食譜 屏科大畢業生吳宜霏：「阿姑感謝您做我的媽媽」
屏東科技大學昨畢業典禮，畢業生代表食品科學研究所吳宜霏上台致詞，她在2023年獲總統教育獎，她形容「我的人生一開始就像一張殘缺食譜」，3歲那年奶奶靠著四處撿回收用愛為她撐起一個家，後來是姑姑義無反顧收養她和弟弟，75歲姑姑吳金治昨出席畢業典禮，吳宜霏感性說「阿姑，感謝您，晟養我和弟弟大漢，這幾年您辛苦了，感謝您做我的媽媽（台語）」，讓台下師生紅了眼眶。
吳宜霏來自南投，她致詞說，身為學生過去生活泡在實驗室，「人生就跟實驗一樣，沒有速成捷徑，每次失敗都是為下次的完美」。
「實驗失敗可以重來，但人生的起點無法選擇」，吳宜霏說，她告訴自己早點獨立，國中起半工半讀，「永遠記得那種因為買不起一頓飯，餓到暈倒在打工現場的無力感，讓我體會到現實的重量」，有人說，她的人生就像地獄開局，但她認為，「不苦不累，人生無畏」，有這些困難，她的人生才能過得如此精彩，她不怕失敗，她相信「關關難過一定可以關關過」。
吳宜霏一路考取12張專業證照，她說，幸運在國際賽場拿下一些成績，「我從來沒有奢望過自己有一天可以念到研究所。碩士班這幾年獲得不只是一張文憑，更是一份深厚指引。」感謝食品系師長與主任劉展冏、曾國展老師，餐旅系的蔡宏儒老師，謝謝老師包容，把失敗熬成最美的成果。
吳宜霏也分享，這段跌跌撞撞旅途決定走上教師之路，這不是一個突然決定，國中那年差點放棄升學，當時老師告訴她，「只有讀書才能逆轉你的人生」，老師沒有放棄學習差的她，反而出錢幫她買書，「我的師長們從沒放棄過我，一個好的老師真的能改變孩子的ㄧ生。」
「我選擇踏上當老師，我想成為能替別人撐起一把傘的人」，吳宜霏說，她來到屏科大，更加確定這個選擇，謝謝師培讓她看見教育最美的樣子。這段旅途走來有時讓人想放棄，「但我希望能用我的故事告訴大家，若像我這樣，一開始就拿一手爛牌的人，都能走到這裡，那你們一定也可以」。
「我依然是那個和奶奶一起撿回收長大女孩，但我正在一步一步改寫自己的命運，今天我能站在這裡因為我沒放棄，更因為有愛我的人接住了我。」吳宜霏說，命運或許給了她一張殘缺食譜，但屏科大帶給的是不怕把實驗搞砸，更不怕在人生中跌倒，永遠都有重新站起來的勇氣。
吳宜霏最後真情告白，感謝一路陪伴師長、朋友和深愛的家人，她想把今天榮耀獻給天上的阿嬤，還有來到現場姑姑，「阿姑，感謝您，晟養我和弟弟大漢，這幾年您辛苦了，感謝您做我的媽媽（台語）」。
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪國中會考明星高中落點出爐 專家預估建中34.6分、北一女33.8分
▪會考成績出爐！學生情緒大跳水 崩潰淚籲116年考生「別相信模考」
▪國中會考奪全國榜首！僑泰陳奕全考出111滿點 獲120萬獎學金
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪影／資深教師墜樓亡追思會上 胞妹哽咽追憶：最好的哥哥
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。