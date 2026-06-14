人生像一張殘缺食譜 屏科大畢業生吳宜霏：「阿姑感謝您做我的媽媽」

屏東科技大學昨畢業典禮，畢業生代表食品科學研究所吳宜霏上台致詞，她在2023年獲總統教育獎，她形容「我的人生一開始就像一張殘缺食譜」，3歲那年奶奶靠著四處撿回收用愛為她撐起一個家，後來是姑姑義無反顧收養她和弟弟，75歲姑姑吳金治昨出席畢業典禮，吳宜霏感性說「阿姑，感謝您，晟養我和弟弟大漢，這幾年您辛苦了，感謝您做我的媽媽（台語）」，讓台下師生紅了眼眶。

吳宜霏來自南投，她致詞說，身為學生過去生活泡在實驗室，「人生就跟實驗一樣，沒有速成捷徑，每次失敗都是為下次的完美」。

「實驗失敗可以重來，但人生的起點無法選擇」，吳宜霏說，她告訴自己早點獨立，國中起半工半讀，「永遠記得那種因為買不起一頓飯，餓到暈倒在打工現場的無力感，讓我體會到現實的重量」，有人說，她的人生就像地獄開局，但她認為，「不苦不累，人生無畏」，有這些困難，她的人生才能過得如此精彩，她不怕失敗，她相信「關關難過一定可以關關過」。

吳宜霏一路考取12張專業證照，她說，幸運在國際賽場拿下一些成績，「我從來沒有奢望過自己有一天可以念到研究所。碩士班這幾年獲得不只是一張文憑，更是一份深厚指引。」感謝食品系師長與主任劉展冏、曾國展老師，餐旅系的蔡宏儒老師，謝謝老師包容，把失敗熬成最美的成果。

吳宜霏也分享，這段跌跌撞撞旅途決定走上教師之路，這不是一個突然決定，國中那年差點放棄升學，當時老師告訴她，「只有讀書才能逆轉你的人生」，老師沒有放棄學習差的她，反而出錢幫她買書，「我的師長們從沒放棄過我，一個好的老師真的能改變孩子的ㄧ生。」

「我選擇踏上當老師，我想成為能替別人撐起一把傘的人」，吳宜霏說，她來到屏科大，更加確定這個選擇，謝謝師培讓她看見教育最美的樣子。這段旅途走來有時讓人想放棄，「但我希望能用我的故事告訴大家，若像我這樣，一開始就拿一手爛牌的人，都能走到這裡，那你們一定也可以」。

「我依然是那個和奶奶一起撿回收長大女孩，但我正在一步一步改寫自己的命運，今天我能站在這裡因為我沒放棄，更因為有愛我的人接住了我。」吳宜霏說，命運或許給了她一張殘缺食譜，但屏科大帶給的是不怕把實驗搞砸，更不怕在人生中跌倒，永遠都有重新站起來的勇氣。

吳宜霏最後真情告白，感謝一路陪伴師長、朋友和深愛的家人，她想把今天榮耀獻給天上的阿嬤，還有來到現場姑姑，「阿姑，感謝您，晟養我和弟弟大漢，這幾年您辛苦了，感謝您做我的媽媽（台語）」。

屏東科技大學昨畢業典禮，畢業生代表食品科學研究所吳宜霏上台致詞，她在逆境中成長，感謝一路師長的不放棄未來想要成為「能替別人撐起一把傘的人」，致詞真摯感人。圖／屏科大提供

屏東科技大學昨畢業典禮，畢業生代表食品科學研究所吳宜霏（前排右二）上台致詞時真摯感人，75歲姑姑吳金治（前排右一）從南投到屏東來出席畢業典禮。圖／吳宜霏提供