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南開科大115級畢業典禮表揚傑出人才 學生典範齊放光芒

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
南開科技大學畢業典禮，以「星河璀璨 夢想起飛」為主題勉勵所有南開畢業生。圖／南開科技大學提供
南開科技大學畢業典禮，以「星河璀璨 夢想起飛」為主題勉勵所有南開畢業生。圖／南開科技大學提供

南開科技大學115級畢業典禮於13日隆重舉行，除祝福畢業生邁向人生新階段外，學校特別頒發「特別獎」，表揚在專業技能、終身學習及國際人才培育等領域表現卓越的學生。今年共有林奕希、林幼婷及凌文山等3位畢業生獲此殊榮，展現南開科大培育多元人才的豐碩成果。

代理校長楊肅正於畢業典禮致詞時勉勵同學，畢業不是學習的終點，而是人生另一段精彩旅程的開始。面對快速變遷的社會與產業環境，希望每位畢業生都能秉持南開人踏實勤奮、勇於創新的精神，持續精進專業能力，培養跨域整合與終身學習的態度，以自信迎接未來挑戰。

楊肅正也勉勵同學們，將在校所學化為服務社會的力量，以專業回饋社會，成為推動國家發展的重要人才。

榮獲特別獎的自動化工程系同學林奕希，在專業技能領域表現亮眼。林奕希於114年12月19日參加教育部主辦的「2025第21屆技職之光」選拔，以取得5張乙級及8張丙級，共13張勞動部技術士證照的優異成績，榮獲「技職傑出獎－證照達人」肯定。其持續精進專業技能、不斷突破自我的精神，充分展現技職教育重視實作與專業能力的核心價值。

同樣獲得特別獎肯定的休閒事業管理系同學林幼婷，則是終身學習的最佳典範。林幼婷時隔三十餘年，為了一圓穿上學士袍的夢想，毅然決定重回校園的學習，先是以隨班附讀身份，利用假日開始修讀大學課程，在附讀期間即展現優異表現，不僅成績名列前茅，出席率近乎全勤，同時更是兼顧工作、家庭與學業，打理家族事業跟社團活動參與，展現高度自律與堅強毅力。

林幼婷長期投入地方公共事務，現任中寮鄉調解委員會主席及調解委員、南投地方法院調解委員，並擔任社區發展協會理事等職務，深受地方人士肯定。進入校園之後，她更熱心協助班級經營與同學交流，成為師生眼中的學習楷模，也充分展現終身學習者的精神與價值。

有感於在南開學習帶來的豐碩收穫，在師長鼓勵之下，林幼婷一舉考上休閒事業管理系碩士班，持續學習之路，期許能獲取更多在學校所學，反饋回鄉里。

來自越南的自動化工程系國際產學專班同學凌文山，則以優異表現成為國際學生典範。在校期間除積極考取氣壓職類專業證照，更通過華語文能力測驗「Band C流利精通級」，展現優秀的語言能力與學習成果。

今年6月，凌文山更順利錄取南開科技大學車輛與機電產業碩士班，將持續留校深造，朝專業技術人才目標邁進，其努力不懈的精神，成為國際學生學習的最佳榜樣。

南開科技大學表示，三位獲獎同學雖來自不同背景，卻都以實際行動展現堅持理想、追求卓越的精神，充分體現技職教育培育專業能力與實務應用人才的目標。透過表揚優秀學生，不僅肯定其努力成果，也期盼激勵更多青年勇敢追夢、持續學習。

校方特別感謝全體師長多年來的悉心教導，以及家長一路以來的支持與陪伴，成為學生安心學習與成長的重要力量。楊肅正說，未來南開科大將持續秉持「務實、創新、卓越」的辦學理念，培育更多具備專業能力、社會責任與國際視野的優秀人才，為國家發展與社會進步貢獻心力。

董保城董事長(左)頒發特別獎-技職達人林奕希同學(右)，勉勵同學持續精進。圖／南開科技大學提供
董保城董事長(左)頒發特別獎-技職達人林奕希同學(右)，勉勵同學持續精進。圖／南開科技大學提供

南開科技大學校長楊肅正祝福同學，前程萬里、百尺竿頭更上一層樓。圖／南開科技大學提供
南開科技大學校長楊肅正祝福同學，前程萬里、百尺竿頭更上一層樓。圖／南開科技大學提供

南開科大 教育部 畢業典禮

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