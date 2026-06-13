勉勵AI第一代畢業生 北科大校長：AI無法決定價值、承擔責任

AI崛起的時代，不少社會新鮮人擔憂將被取代。國立台北科技大學今舉行畢業典禮，北科大校長任貽均勉勵畢業生，AI可以給建議，卻無法判斷哪個答案符合人的價值，可以分析價值，卻無法決定什麼問題最值得被解決；AI可以提高效率，卻無法承擔選擇背後的責任，未來世界需要的，不只是會使用AI的人，更需要有理想、判斷力與勇氣的人，盼北科人成為願意迎向問題、創造答案，進而改變世界的人。

任貽均表示，今年的畢業生，可說是將AI作為學習夥伴的一群，也是AI時代的第一代畢業生，各項數據顯示，2030年將有百分之40的職場技能被取代，未來10年，人類創造的知識將大於過去30年總和，今天這張畢業證書，不僅代表一個學習階段的完成，更是持續自我學習的入場券。年輕歲月之中，知識累積與時間遠比金錢來得重要。

他說，人工智慧能協助快速掌握知識並探索新領域然而，AI真正帶來的挑戰不在於缺乏答案，而是答案過多，AI可以分析資料，卻無法判斷哪個答案最符合人的價值，AI可以分析價值，卻無法決定什麼問題最值得被解決；AI可以提高效率，卻無法承擔選擇背後的責任。

「未來不只是需要會使用AI的人，更需要有理想、判斷力跟勇氣的人」任貽均期勉北科大畢業生要相信自己有能力改變世界，不因遭逢困難而改變志向，勇於迎向問題、創造答案。他也送給今年畢業生四句話，帶著自信出發、帶著學習前行，帶著責任面對世界，帶著愛走完人生。

環境部長彭啓明致詞也提及，在場畢業生是AI的第一代畢業生，但具備驚人潛力的AI，背後需要的是龐大電力與能源需求，因此在發展AI當中，也必須思考如何用科技讓地球更好。

他坦言，以目前世界各國、台灣的做法，淨零轉型根本就是一句空話，如果沒有新的突破，就無法達標，因此現在就是AI投入淨零科技的好機會，期待AI人才導入淨零科技領域。

彭啓明說，面對淨零轉型的迫切需求，大家都站在全新賽道的起跑點上，但不必恐懼未來，找到讓自己廢寢忘食的生命熱情，從外行變成跨界專家，走一條沒人走過的路，讓地球更美好的創業之路是辛苦的，但他相信各位能建造出無愧於所受教育、無愧於潛能的未來。

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，畢業生在撥穗、授證後步出禮堂，開心的將學士帽拋向天空。記者許正宏／攝影

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，特邀環境部長彭啟明（圖）致詞鼓勵畢業生。記者許正宏／攝影