北科大畢典溫馨感人 包小柏博士畢業已逝愛女AI現身獻祝福

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，邀請環境部長彭啟明擔任致詞嘉賓，勉勵畢業生迎向人生新階段。其中，博士班畢業生、音樂人包小柏在致詞時分享求學歷程，而已故女兒包容透過AI影像現身送上祝福，成為典禮最感人的一幕。

在撥穗與授證儀式結束後，包小柏代表博士班畢業生致詞。他表示，攻讀博士期間曾面臨許多挑戰，但始終抱持一個信念，「如果我不能畢業，就對不起我女兒」。

典禮現場播放由AI技術生成的包容影像，畫面中的她身穿學士服，以中、英文向父親獻上祝福，恭喜爸爸順利完成學業，讓不少與會者動容。

包小柏當天身穿博士袍，肩上特別披掛女兒生前就讀大學所獲得的榮譽帶，象徵父女之間深厚情感與共同完成的心願。

包小柏也感謝太太一路以來的支持與陪伴，並向已故女兒表達思念。他表示，女兒雖然陪伴自己的時間不長，卻「短暫地教會了爸爸永恆的愛」。

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，畢業生在撥穗、授證後步出禮堂，開心的將學士帽拋向天空。記者許正宏／攝影

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，特邀環境部長彭啟明致詞鼓勵畢業生。記者許正宏／攝影