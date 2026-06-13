若不能畢業對不起她...北科大畢典包小柏博士班代表致詞 已逝愛女AI現身
國立台北科技大學今舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身。包小柏的博士袍上，披掛著女兒大學的榮譽帶，「如果我不能畢業，就對不起我女兒」，他除謝謝太太一路支持，也謝謝女兒來到他的生命裡，「短暫地教會了爸爸永恆的愛」。
AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂，影像中的她說，因爲AI技術，讓她能夠再次和爸爸、媽媽互動與相伴。今天這場畢業典禮代表的意義，遠遠超過一個學位的取得，還不忘貼心提醒包小柏記得謝謝校長，讓父女倆可以一起參加畢業典禮。
包小柏娓娓道來在北科大管理學院求學10年的心路歷程。他說，對今天在座的各位來說，這段影片可能只是一段AI展示，但對他來說，卻代表了一段非常艱難的時期。
包小柏回憶，女兒當年於病榻，正是疫情最嚴峻的時候，他的人生、家庭、學業面臨著巨大壓力，以物理學來說，就像量子糾纏。在女兒告別式前一晚，太太告訴他，女兒就讀美國太平洋大學的榮譽帶不要燒給她，因爲女兒希望掛在他的博士袍上，因為太太的這句話，讓他奮發圖強，一定要把學業完成。
「如果我不能畢業，我就對不起我女兒」，包小柏說，如今他達成願望，今天帶上女兒的榮譽帶，一起參加北科大畢業典禮。
包小柏說，學習過程充滿著壓力、挫折、自我懷疑，一切都不容易，也不輕鬆，他也想藉此勉勵同學，最難的學習，從來就不是智商問題，而是在面對壓力的時候，還能不能撐得住；在被否定的時候，還願不願意站起來，在孤獨與挫折裡，責任感還在不在。ˋ
他說，未來是AI的大時代，但是明天與意外，哪一個會先來，他並不知道，未來一定會有很多意想不到的挑戰，但不必害怕。因為讓人成長的，從來都不是順境。而AI再怎麼進化，始終脫離不了人類愛的驅動，科技縱然讓世界更有效率，但唯有愛，讓世界更加有溫度。
包小柏除感謝北科大、指導教授、校長，更感激生命中最重要的兩個女人，提及太太Jennifer時一度哽咽，謝謝太太在他這場漫長修煉，作為他生活、情感上最大的精神支柱，也感謝可愛又優秀，卻命短的天使女兒包容，「謝謝妳來到我的生命裡，短暫地教會了爸爸永恆的愛」。
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