崑大港生時尚系畢轉戰環工 21張證照上成大環工所博士班
崑山科大港生林曉晴時尚系畢業後「非自願」任碳盤查助理，工作一年展現「跨域轉身」毅力實力，返校考進環境工程研究所，今年畢業時已有高達21張跨領域專業證照，更將獲頒「智育獎」、「學生專業榮譽獎」。憑藉紮實學術與實務潛力，錄取成大環工所博士班，要展開全新人生旅程。
回憶當初隻身來台，林曉晴笑說，香港中學教育沒細分科，當時因熱愛表演、跳舞與音樂劇，對台灣滿是夜市美食印象充滿嚮往，便毅然跨海追夢，進崑大時尚展演事業系。
四年積極嘗試幕前展演、幕後策劃，2022年世界盃國際時尚美學廚藝創作競賽」贏得珠寶棒花靜態組冠軍、創意面具靜態組亞軍，也考取會議展覽專業人員乙級認證、國際禮儀能力檢定乙級證照，展現出多元發展才華。
不過大學畢業林曉晴身為外籍生陷入焦慮與迷茫。居留證即將失效不知該何去何從。幸運因師長鐘俊顏、葉仲超及時伸援手推薦、協助獲聘「金屬機電產業低碳化輔導及支援服務」研究助理。
工作一年她實地訪廠、收集碳盤查排放數據，這段珍貴產學實務經驗，接觸到當紅綠能減碳趨勢，心中埋下轉攻環境工程種子。
林曉晴決定挑戰全新領域，進崑大環工所面對全然陌生的工程法規技術，她坦言是一大挑戰，但發揮「有不懂就問、回家立刻複習、上課做足筆記」精神並以「重要性與期限」排定課業優先順序。
她分享證照考試獨門心法，「我會先理解整體架構，再去記細節，並用整理表格、畫流程圖來幫助自己吸收生硬的法規與專有名詞。」靠這套學習方法她成功取得環境部「淨零綠領人才培育合格證明甲級」、「ISO 14067 溫室氣體產品碳足跡」等多項專業證照。還有「TQC 人工智慧應用與技術-進階乙級」甚至「勞動部堆高機操作技術士丙級」等不同領域高達21張證照，成為證照達人。
她還在職涯發展中心打工，增進溝通應變能力，還重拾時尚長才擔任「世界聖誕星舞夜暨才藝競賽」等大型活動主持人，展現動靜皆宜的自信。
林曉晴對崑大充滿感恩，她感謝鐘俊顏副校長、葉仲超執行長、職涯中心邱韋丞主任一路以來提拔，指導教授環工系主任許蕙琳教授悉心指導，還有朋友的溫暖陪伴。
林曉晴說，「人生只有一次，很多事情都值得去嘗試。成功了，那會是自己的成就，失敗了，也沒有什麼大不了，重要的是在過程中看見更不一樣的自己。」她用自己的座右銘勉勵所有背景相似的後輩，在崑大「只要願意勇敢跨出舒適圈，都能像她一樣撕掉既有標籤，找到專屬於自己的發光舞台」。
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