快訊

高中生納動員？教部青年服勤計畫遭網揪出「新公告」 配合國軍戰備…一天後被刪

MOVA Mobius 60掃拖機器人開箱！3種拖布1鍵切換清掃、8cm輕鬆跨欄越障

產後首露面！福原愛公開再婚秘辛「認了一度不敢出門」

聽新聞
0:00 / 0:00

崑大港生時尚系畢轉戰環工 21張證照上成大環工所博士班

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
環工所碩士生林曉晴(左2)感謝許蕙琳院長(左起)、鐘俊顏副校長及葉仲超執行長的提攜幫助。圖／校方提供
環工所碩士生林曉晴(左2)感謝許蕙琳院長(左起)、鐘俊顏副校長及葉仲超執行長的提攜幫助。圖／校方提供

崑山科大港生林曉晴時尚系畢業後「非自願」任碳盤查助理，工作一年展現「跨域轉身」毅力實力，返校考進環境工程研究所，今年畢業時已有高達21張跨領域專業證照，更將獲頒「智育獎」、「學生專業榮譽獎」。憑藉紮實學術與實務潛力，錄取成大環工所博士班，要展開全新人生旅程。

回憶當初隻身來台，林曉晴笑說，香港中學教育沒細分科，當時因熱愛表演、跳舞與音樂劇，對台灣滿是夜市美食印象充滿嚮往，便毅然跨海追夢，進崑大時尚展演事業系。

四年積極嘗試幕前展演、幕後策劃，2022年世界盃國際時尚美學廚藝創作競賽」贏得珠寶棒花靜態組冠軍、創意面具靜態組亞軍，也考取會議展覽專業人員乙級認證、國際禮儀能力檢定乙級證照，展現出多元發展才華。

不過大學畢業林曉晴身為外籍生陷入焦慮與迷茫。居留證即將失效不知該何去何從。幸運因師長鐘俊顏、葉仲超及時伸援手推薦、協助獲聘「金屬機電產業低碳化輔導及支援服務」研究助理。

工作一年她實地訪廠、收集碳盤查排放數據，這段珍貴產學實務經驗，接觸到當紅綠能減碳趨勢，心中埋下轉攻環境工程種子。

林曉晴決定挑戰全新領域，進崑大環工所面對全然陌生的工程法規技術，她坦言是一大挑戰，但發揮「有不懂就問、回家立刻複習、上課做足筆記」精神並以「重要性與期限」排定課業優先順序。

她分享證照考試獨門心法，「我會先理解整體架構，再去記細節，並用整理表格、畫流程圖來幫助自己吸收生硬的法規與專有名詞。」靠這套學習方法她成功取得環境部「淨零綠領人才培育合格證明甲級」、「ISO 14067 溫室氣體產品碳足跡」等多項專業證照。還有「TQC 人工智慧應用與技術-進階乙級」甚至「勞動部堆高機操作技術士丙級」等不同領域高達21張證照，成為證照達人。

她還在職涯發展中心打工，增進溝通應變能力，還重拾時尚長才擔任「世界聖誕星舞夜暨才藝競賽」等大型活動主持人，展現動靜皆宜的自信。

林曉晴對崑大充滿感恩，她感謝鐘俊顏副校長、葉仲超執行長、職涯中心邱韋丞主任一路以來提拔，指導教授環工系主任許蕙琳教授悉心指導，還有朋友的溫暖陪伴。

林曉晴說，「人生只有一次，很多事情都值得去嘗試。成功了，那會是自己的成就，失敗了，也沒有什麼大不了，重要的是在過程中看見更不一樣的自己。」她用自己的座右銘勉勵所有背景相似的後輩，在崑大「只要願意勇敢跨出舒適圈，都能像她一樣撕掉既有標籤，找到專屬於自己的發光舞台」。

林曉晴考取多張證照，包括「勞動部堆高機操作技術士」。圖／林曉晴提供
林曉晴考取多張證照，包括「勞動部堆高機操作技術士」。圖／林曉晴提供

林曉晴重拾時尚長才，挑戰擔任校內大型活動的主持人，包含2025「世界聖誕星舞夜暨才藝競賽」。圖／校方提供
林曉晴重拾時尚長才，挑戰擔任校內大型活動的主持人，包含2025「世界聖誕星舞夜暨才藝競賽」。圖／校方提供

林曉晴大學時就讀時尚系，在國際美業競賽中奪得好成績。圖／林曉晴提供
林曉晴大學時就讀時尚系，在國際美業競賽中奪得好成績。圖／林曉晴提供

崑大港生林曉晴拿21張證照，跨域深耕錄取成大環工博士班。圖／校方提供
崑大港生林曉晴拿21張證照，跨域深耕錄取成大環工博士班。圖／校方提供

林曉晴(右)獲得指導教授環工系主任許蕙琳(左)指導順利畢業，錄取成大博士班。圖／校方提供
林曉晴(右)獲得指導教授環工系主任許蕙琳(左)指導順利畢業，錄取成大博士班。圖／校方提供

崑山科大 香港

延伸閱讀

國立二林工商「柑媽」得獎了！不忘教育初心黃秋柑入選杏壇芬芳錄

苦練一年磨出滿手繭 公東高工10學生奪乙級證照

車禍癱瘓拚上輪椅擊劍金牌國手 許雅惠再成總統教育獎得主

印尼僑生工讀念完大學 黃美香實習獲留任扎根台灣

相關新聞

崑大港生時尚系畢轉戰環工 21張證照上成大環工所博士班

崑山科大港生林曉晴時尚系畢業後「非自願」任碳盤查助理，工作一年展現「跨域轉身」毅力實力，返校考進環境工程研究所，今年畢業時已有高達21張跨領域專業證照，更將獲頒「智育獎」、「學生專業榮譽獎」。憑藉紮實學術與實務潛力，錄取成大環工所博士班，要展開全新人生旅程。

弘光畢典雙亮點！腦麻生變身鋼琴社長、大馬僑生勇闖米其林

台中弘光科技大學畢業典禮上，出現充滿淚水與勵志氛圍。最感人的一幕是頒發「生命勇士獎」與「社團績優獎」時，患有腦性麻痺、不良於行的健康事業管理系畢業生許書浩，他不僅克服復健練琴的劇烈疼痛，更在大學期間逆風飛翔擔任鋼琴社社長，不只向多年陪讀的母親獻花致謝，並在悠揚的鋼琴聲中為同學伴奏撥穗，用音符譜出最美麗的生命樂章。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。