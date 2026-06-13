弘光畢典雙亮點！腦麻生變身鋼琴社長、大馬僑生勇闖米其林

台中弘光科技大學畢業典禮上，出現充滿淚水與勵志氛圍。最感人的一幕是頒發「生命勇士獎」與「社團績優獎」時，患有腦性麻痺、不良於行的健康事業管理系畢業生許書浩，他不僅克服復健練琴的劇烈疼痛，更在大學期間逆風飛翔擔任鋼琴社社長，不只向多年陪讀的母親獻花致謝，並在悠揚的鋼琴聲中為同學伴奏撥穗，用音符譜出最美麗的生命樂章。

許書浩因早產導致腦性麻痺，童年在無數次復健中度過，國小時母親為幫助他手指復健而送他學鋼琴，受限於手指控制力，起初連聲音都彈不出，甚至因練琴手指張開而極度疼痛、一度想放棄，但在母親不離不棄從幼兒園到高中的陪讀下，大學每日接送，以及師友的陪伴，不僅挺了過來，更在大學大膽接下鋼琴社社長，成功推展社務，活出精彩動人的篇章。

弘光科大畢業典禮上，也邀請「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍校友蔡約群，一同勉勵學弟妹勇於築夢。餐旅管理系的大馬籍僑生劉子瑄也分享在學期間如何挑戰自我，前往義大利廚藝學院及米其林餐盤推薦餐廳實習，畢業後更將直接遠赴義大利工作，她感性表示：「希望未來回頭看，都能驕傲對自己說，那時的我真的好努力，沒辜負自己。」

弘光科大校長蘇弘毅指出，今年畢業生的大一生活在口罩與疫情下展開，如今畢業正面臨AI科技全面爆發、劇烈變動的世界。他特別叮嚀畢業生，未來職涯要勇敢擁抱AI化為利器，但永遠不要失去對人的關懷與專業精神，「不論醫療照顧的體恤或服務業的職人溫度，這都是AI無法取代的價值。」勉勵大家無懼挑戰、大步走向世界。

弘光科技大學今天畢業典禮，來自馬來西亞的餐旅管理系畢業生劉子瑄，代表畢業生致詞。圖／弘光科大提供

弘光科技大學今天畢業典禮，各系畢業生代表入場。圖／弘光科大提供

行動不便的畢業生許書浩（右）獲得社團績優獎、生命勇士獎後，獻花給媽媽（左）致謝。圖／弘光科大提供