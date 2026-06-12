國立二林工商「柑媽」得獎了！不忘教育初心黃秋柑入選杏壇芬芳錄

國立二林工商實習處主任黃秋柑大學畢業即返鄉執教，從教師到擔任行政職務，堅持陪伴孩子激發潛能的教育初衷，積極媒合企業與科技大學資源，建立就學到就業的產學攜手合作專班一條龍制度，不但翻轉偏鄉孩子的人生，也為自己拿到杏壇芳苑獎的殊榮。

黃秋柑56歲，是二林女兒，成長過程感受偏鄉教育資源相對匱乏，大學業後就回到家鄉進入二林工商接商業經營科導師，彼時年輕就把學生視為弟弟、妹妹，不僅關心課業，若發現學生家庭出現變故，黃秋柑陪伴度過低潮期，直到順利畢業才放心。

很多校友回憶在學3年，認為黃秋柑像及時雨，總在學生需要幫助的時候陪伴和輔導，例如有一名閱讀障礙學生課業不理想，黃秋柑利用午休、課後及假日長期義務輔導，這名特殊生終於考取證照，家長對黃秋柑感謝不已。

在技藝教育領域，黃秋柑積極培訓技藝競賽選手與推動技能檢定，曾有一名家境清寒學生假日都要和父母擺攤維生，黃秋柑輔導他參加全國商業類技藝競賽獲得優勝，這名學生畢業後升學科大，今年更是考取公務人員高考三級及普通考試會計類科，到勞動部會計處任職，很感激黃秋柑的幫助。

黃秋柑擔任實習主任後，積極媒合企業與科技大學資源，建立產學攜手合作專班的「就學、實習、就業」一條龍機制，減輕學生的經濟負擔又提早在職場卡位；近年二林工商推動國中技藝教育扎根，黃秋柑帶領國中技藝班學生參加彰化縣技藝教育競賽屢創佳績，透過技藝探索建立自信，協助學生找到人生方向。

轉眼踏入杏壇30年，黃秋柑常講「每個孩子都有與生俱來的潛力，只要有人願意陪伴與相信，他們終能發光發熱。」就是她的教育初心，當被學生用諧音哏親切稱呼「柑媽」，二林工商教職員都認為黃秋柑當之無愧。

二林工商校長丁志昱表示，黃秋柑秉持「在學生的需要上，看見自己的責任」的教育信念，以專業成就學生，以愛與陪伴溫暖學生，是學校最珍貴的教育資產，而她這分「俯首甘為孺子牛」的教育情懷正是「杏壇芬芳」的最動人模樣，肯定了黃秋柑多年奉獻，同時彰顯偏鄉技職教育工作者默默耕耘的價值與光芒。

國立二林工商實習處主任黃秋柑指導學生。圖／黃秋柑提供