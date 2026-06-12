台科大首推3門高中進階課程 普高、技高生可預修大學學分

國立台灣科技大學首度針對高中生與技術型高中學生開設「高中進階課程（AP課程）」，115學年度第一學期將推出普通化學、普通物理及財務金融概論三門大學基礎課程，提供高中及技高學生在高中階段提前進入大學課堂，接觸大學學習環境，累積進階學習經驗。

台科大AP課程與台北市、新北市政府教育局合作，北市教育局協助推薦技術型高中學生名單，新北教育局則協助推薦轄內技術型高中及普通高中學生名單。此外，台科大也與台北市北一女、建中、師大附中等8所高中，以及延平、南山等5所私立學校建立推薦管道，擴大學生參與機會。

台科大表示，過去大學先修課程多以普通高中學生為對象，台科大特別將技術型高中學生納入培育對象，結合工程、科技、管理及跨域應用特色，讓具備學習潛力與專業興趣的高中及技高學生，能更早探索大學課程深度，提前理解未來學涯與職涯方向。學生修習成績合格後，將由台科大發予學分證書，未來如考取台科大，可依規定申請學分抵免。

115學年度第一學期，台科大預計開設3門AP課程，每門課程均為3學分，每門預計招收50人。「普通化學」以綠色化學、永續議題、PBL問題導向學習及雙語科學學習為核心，帶領學生從分子世界連結能源、環境與永續未來；「普通物理」引導學生運用向量與微積分，探索牛頓力學與運動、能量、振盪及剛體力學等主題；「財務金融概論」則提供財務管理入門，涵蓋財務報表、現金流量、貨幣時間價值、債券評價、股票市場與投資決策等基礎觀念。

台科大高中AP進階課程在台科大實體上課，上課時間安排於115學年度第一學期平日夜間，以利學生課程後參與。招生對象為普通高中及技術型高中學生，每人限選修一門課程，可由合作學校推薦，或由雙北推薦。

台科大強調，AP課程不只是讓學生提前修讀大學學分，也讓學生及早體驗大學學習方式，培養自主探究、跨域思考與問題解決能力。