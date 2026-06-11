五專優先免試入學9973名額 分發錄取率87.04%

115學年五專優先免試入學有40所技專校院參與招生，提供一般生9973個名額，1萬351人報名，9361人上網選填志願，錄取8148人，分發錄取率87.04%。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年五專優先免試入學招生對象包含國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，6月11日在115學年度五專優先免試入學招生委員會網站公告錄取榜單，並開放免試生上網查詢，另同步發送手機簡訊通知所有免試生分發結果。

115學年度五專優先免試入學有40所公私立技專校院參與招生，提供一般生9973個名額，1萬351人報名，9361人上網選填登記志願，經過電腦系統統一分發，錄取8148人，分發錄取率87.04%，比114學年略降。

技專校院招生委員會聯合會主任任貽均表示，免試生對分發結果如有疑義，可於6月11日下午5時前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期恕不予受理。