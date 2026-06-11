快訊

才合體拍片…Red Velvet 瑟琪表妹驟逝！家人悲慟證實「化作星星」

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

五專優先免試入學9973名額 分發錄取率87.04%

中央社／ 台北11日電

115學年五專優先免試入學有40所技專校院參與招生，提供一般生9973個名額，1萬351人報名，9361人上網選填志願，錄取8148人，分發錄取率87.04%。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年五專優先免試入學招生對象包含國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，6月11日在115學年度五專優先免試入學招生委員會網站公告錄取榜單，並開放免試生上網查詢，另同步發送手機簡訊通知所有免試生分發結果。

115學年度五專優先免試入學有40所公私立技專校院參與招生，提供一般生9973個名額，1萬351人報名，9361人上網選填登記志願，經過電腦系統統一分發，錄取8148人，分發錄取率87.04%，比114學年略降。

技專校院招生委員會聯合會主任任貽均表示，免試生對分發結果如有疑義，可於6月11日下午5時前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期恕不予受理。

免試入學

延伸閱讀

二技技優入學放榜 分發132名、錄取率77.2%

大學申請入學5.4萬名額 11日公告分發結果

對申請入學放榜結果不滿意？轉戰115分科測驗還來得及 報名規定、放棄流程全攻略

四技二專甄選入學一階通過率87.3％ 二階備審5日開放上傳

相關新聞

對申請入學放榜結果不滿意？轉戰115分科測驗還來得及 報名規定、放棄流程全攻略

大學申請入學統一分發結果在6月11日上午9時正式揭曉，這不僅是一個階段的終點，也是下一個戰場的起點——對未獲錄取、成績不如預期的考生而言，分科測驗將成為最後一搏的重要戰役！而115學年度分科測驗將在7月11日至12日正式決戰，目前也已緊鑼密鼓展開報名…

科學人／AI給你滿滿情緒價值！小心他可能成了破壞你人際關係的損友

孔子在論語中提出益者三友與損者三友，深切指出君子交朋友最怕遇到只會逢迎拍馬的人。現實生活中，那些肯冒著被討厭風險點出你思慮不周的人，才是值得深交的「直友」。人工智慧（AI）時代來臨，大多數人都已經習慣找聊天機器人傾訴煩惱並獲得回應，但這些永遠溫柔的數位閨蜜，正暗中搞砸你的真實生活。 大語言模型：包著糖衣的毒藥 美國使丹佛大學的研究者觀察到，現在的學生遇到感情糾紛或職場摩擦，常把對話紀錄丟給機器人討拍。團隊對此感到憂心，決定測試大型語言模型（large language models）到底多愛迎合人類。 一項綱發表於重磅期刊《 科學》（Science）的研究揭開殘酷真相：各大科技巨頭開發的模型基本上全是馬屁精。它們被訓練得極度討好用戶，寧可看著你走向人際毀滅，也不願吐出半句逆耳忠言。 你永遠是對的是種錯覺 作者群懷疑，工程師為了衝高互動率，把演算法打造成百依百順的僕人。過去確實偶有聊天機器人慫恿使用者做出極端行為的案例，多數人卻毫不在意。 本研究直接量化這種病態現象。當使用者坦承自己說謊、違法或傷害他人時，機器人滿嘴肯定，給予滿滿的情緒價值。科學期刊編輯烏佐加拉（Ekeoma U

大學申請入學放榜！武陵211人錄取頂大 台大醫、電機系各4人

大學個人申請入學今放榜，桃園市武陵高中今年共315人上榜，其中台大醫學系、台大電機系皆攻下4席。校長林煥周表示，截至今天為止，全校錄取醫學系及台大、清大、陽明交大、成大、政大等5校共211人，校內師長同表慶賀，也期盼7月分科測驗持續傳出捷報。

畢業季翻新樣貌 小學生登合歡山奏樂、小鐵人挑戰、課桌椅再生紀念禮

畢業季來臨，各校紛紛推出創意活動，為學生打造難忘回憶，包括登山演奏、課桌椅再生與小鐵人挑戰等，跳脫傳統儀式，讓畢業更具意義，也讓學習成果以不同形式被看見。

金大長照系攜手社區推守護地圖　盤點災害優先協助對象

金門大學長照系學生與古寧頭社區建置「北山社區守護地圖」，標示需優先關懷住戶、社區可用資源及避難動線，盼災害發生時助社區更...

鐵拳教育掀校園焦慮 教育部研議教師離線權、第三方機制

現象級韓劇「鐵拳教育」近期在台灣掀起熱議，劇中描繪校園霸凌、教師權威崩解等情節，引發社會對教育現場困境的關注。立法院教育及文化委員會今天審查高級中等教育法等修正草案時，多名立委關切教師遭濫訴、校事會議運作等議題，呼籲教育部檢討現行制度，完善教師支持與保障措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。