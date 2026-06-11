總統府授勳國際賽奪冠 崑大周佳怡獲全國大專優秀青年
已考取10張專業證照的崑山科技大學餐飲管理及廚藝系學生周佳怡，在校至今榮獲12獎，更曾與系上師生赴馬來西亞參與「第三屆環球廚藝挑戰賽」勇奪團體賽總冠軍，並獲總統府授勳肯定，獲頒115年全國大專優秀青年。
老家在基隆的周佳怡在廚藝展現天份，常將家鄉海港特色融入料理創作，運用小卷、透抽及在地魚種等海鮮元素，結合台南在地食材與現代料理技法，在保留食材風味同時展現創新層次，周佳怡在學期間，參與TIC台北國際廚藝挑戰賽、世界廚王台北爭霸賽、丸莊環太平洋國際廚藝大賽、楓華國際盃美學美饌暨人文藝術競技大賽、國產米料理達人賽等。
累計榮獲6項冠軍、3項銀牌、2項銅牌及1項佳作，共12項獎項，並考取中西餐烹調、烘焙食品、飲料調製、韓國馬卡龍設計師，以及餐飲採購與供應管理師、國際禮儀接待員等10張專業證照，她也曾於台南饕弄杯餐廳實習一年，負責出餐擺盤與品質把關，在第一線實務中持續精進技術水準。
2024年周佳怡加入由餐飲協會、企業及大專院校組成的國家代表菁英隊，代表台灣參與「第三屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽」勇奪團體賽總冠軍，返國後更獲總統府授勳肯定，為國爭光。她回憶當時比賽場外圍觀近百位觀眾，面對各國強隊，不僅考驗技術，更挑戰心理素質與團隊默契，讓她深刻感受到現場緊湊的氛圍與高度壓力。
周佳怡也積極投入各類公益與實務活動，從擔任屏東同安國小食農教育課程志工、台中明德高中廚藝課程助手，到擔任國宴廚助、協助國際米其林三星主廚客座餐會，以及投入台南家扶、高雄民生國小、屏東佳佐國小與霧台國小等地的義煮與公益餐會，更擔任TIC臺北國際廚藝挑戰賽與臺南美食之都國際廚藝挑戰賽執行志工。
回顧求學歷程，周佳怡說，最大挑戰在於兼顧課業、競賽與生活壓力，長時間訓練曾讓她身心疲憊，但透過時間規畫與心態調整，建立自信與責任感。
她認為，系上實作課程、競賽培訓與校外參訪對專業養成助益良多，在馬永曾老師指導下除精進技術，也培養創意思維與國際視野。
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