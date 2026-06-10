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黃仁勳點名AI必備能力 雲科大校長：通識課AI素養納入必修課程

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林科技大學校長張傳育表示，過去常被視為「營養學分」的通識課程，在AI時代反而成為培養人文素養與跨域能力的重要關鍵，未來更將把AI素養納入全校共同必修課程。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學校長張傳育表示，過去常被視為「營養學分」的通識課程，在AI時代反而成為培養人文素養與跨域能力的重要關鍵，未來更將把AI素養納入全校共同必修課程。記者陳雅玲／攝影

輝達執行長黃仁勳日前曾說在AI時代不能缺少「說故事能力」、「創造力」、「判斷力」三項能力，國立雲林科技大學今天舉辦「通識教育課程影片製作競賽暨成果發表會」，校長張傳育表示，過去常被視為「營養學分」的通識課程，在AI時代反而成為培養人文素養與跨域能力的重要關鍵，未來更將把AI素養納入全校共同必修課程。

雲科大今展出多項通識教育成果，內容涵蓋社會關懷、地方創生與文化傳承等面向。有學生透過陪伴長者參與布袋戲演出，促進世代交流；教育學博士蘇俊豪則帶領學生深入古坑草嶺山區，協助在地農民設計農產品包裝，並以地方農特產為題材創作繪本，透過創新敘事為傳統產業注入新價值。

校長張傳育表示，過去通識課程被視為營養學分，但雲科大通識教育課帶著學生到古坑了解咖啡的成長、農民的辛苦，並做成繪本行銷，也帶著學生陪伴長者，用布袋戲來互動，帶入更多社會關懷，甚至書法、太極拳在通識課程都變得生動有趣，甚至能結合美學創作，「雲科大通識課帶著學生實際去體驗，而不是停留在課堂裡面」。

張傳育表示，AI世代來臨，可以取代很多工作，沒有辦法取代的就是人的本質，像是美學、藝術，還有感情，通識教育課程可以實際到場域裡面與人互動，培養藝術、美學涵養及情感互動，這是跨域的學習，也是其他專業課程學不到的。

他認為，通識教育正是培養這些能力的重要場域。學生透過與人互動、參與社會議題及跨域學習，不僅能提升藝術與美學素養，也能學習理解不同群體需求，這些都是專業課程難以取代的養分。

張傳育表示，AI時代來臨後，通識教育已不再是過去認知中的「營養學分」，而是探索自我、探索職涯及認識社會的重要途徑。為培養學生未來競爭力，學校也規畫將AI素養納入全校共同必修課程，希望未來每一位雲科大畢業生都具備基本AI應用能力，同時保有科技無法取代的人文底蘊與創新思維。

雲林科技大學今天舉辦「通識教育課程影片製作競賽暨成果發表會」，教育學博士蘇俊豪（中）帶領學生深入古坑草嶺山區，協助在地農民設計農產品包裝，並以地方農特產為題材創作繪本。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學今天舉辦「通識教育課程影片製作競賽暨成果發表會」，教育學博士蘇俊豪（中）帶領學生深入古坑草嶺山區，協助在地農民設計農產品包裝，並以地方農特產為題材創作繪本。記者陳雅玲／攝影

雲林科技大學今天舉辦「通識教育課程影片製作競賽暨成果發表會」。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學今天舉辦「通識教育課程影片製作競賽暨成果發表會」。記者陳雅玲／攝影

輝達 黃仁勳 雲科大

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