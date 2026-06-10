車禍癱瘓拚上輪椅擊劍金牌國手 許雅惠再成總統教育獎得主

正修科技大學今天表揚4名畢業生「學習楷模」，企管系畢業生許雅惠因一場突如其來的車禍，人生從此改變，下肢癱瘓以輪椅代步，但她沒有被命運擊敗，不僅完成大學學業，更在輪椅擊劍競技運動舞台上發光發熱，今年獲得總統教育獎肯定。

許雅惠回憶，19歲那年車禍發生後，陷入人生最低谷，從能夠奔跑到坐著輪椅，重新學習生活中的每個細節，難以想像挫折與失落，都曾經歷過，然而，她選擇勇敢走出來。

她意外接觸輪椅擊劍，開啟人生另一扇窗，將復健與訓練化為前進動力，短短2年便入選國家代表隊，至今已累積6金5銀2銅佳績，2025年香港帕拉擊劍賽再奪雙銅牌，持續朝帕林匹克殿堂邁進。

「輪椅生活雖然辛苦，但也讓我重新認識自己」許雅惠說，人生不會因為遭遇挫折就失去希望，只要願意跨出第一步，就有機會看見不同風景，她希望鼓勵更多身處低潮的人勇敢面對挑戰。

正修科大校長龔瑞璋稱讚，許雅惠一路走來展現驚人的韌性與毅力，無論課業或運動領域都突破自我，是學生最佳典範。

經營管理碩士班柯泠泠罹患小兒麻痺，長年以輪椅代步，一路從企管系攻讀至碩士畢業，也經常透過公益廣播及舞台演出傳遞正向力量。

資管系張竣瑋為極重度聽障學生，靠著讀唇、翻譯軟體及課後反覆複習完成學業，跨領域投入資訊管理學習，精進專業能力；餐飲系郭苡柔克服學習困難，勤能補拙投入翻糖藝術創作，成績保持名列前茅，也曾在國際廚藝賽事勇銀牌，展現亮眼實力。

經營管理碩士班柯泠泠（右）罹患小兒麻痺，一路苦讀到碩士畢業，左為校長龔瑞璋。圖／正修科技大學提供

正修科技大學今天表揚畢業生「學習楷模」。圖／正修科技大學提供

正修科技大學今天表揚畢業生「學習楷模」。圖／正修科技大學提供