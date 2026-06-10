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首創社工訓練基地 屏科大攜手6縣市打造培跨域培力平台

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏東科技大學與嘉義縣市、台南市、屏東縣、高雄市與台東縣，簽署社工訓練合作備忘錄，建立具「層級性」與「分年性」的社工專業訓練課程，提升社工專業知能，跨域打造培力訓練基地。圖／屏科大提供
國立屏東科技大學與嘉義縣市、台南市、屏東縣、高雄市與台東縣，簽署社工訓練合作備忘錄，建立具「層級性」與「分年性」的社工專業訓練課程，提升社工專業知能，跨域打造培力訓練基地。圖／屏科大提供

強化社會工作人員專業知能及建立系統化訓練機制，國立屏東科技大學與南部、東部六縣市包括嘉義縣市、台南市、屏東縣、高雄市與台東縣，簽署社工訓練合作備忘錄，建立具「層級性」與「分年性」的社工專業訓練課程，提升社工專業知能，跨域打造培力訓練基地。

合作備忘錄簽署邀請衛福部政務次長呂建德擔任見證人，呂建德說，社會工作是辛苦又充滿挑戰的專業，需有強大的支持，像是薪資、資訊系統、心理、法律等。感謝屏科大領軍與六縣市跨區域共同打造培力訓練基地，衛福部也必定全力支持。

屏科大學術副校長馬上閔說，盟約簽訂及區域協作資源挹注，未來優化社工人員訓練、與時俱進將「社工倫理、AI運用、新媒體」等現代新興議題納入課程，讓社工夥伴接受系統化及專業培訓，讓社會需要被幫助的家庭能獲更佳服務與支持。

屏科大觀察，現行制度在完成訓練時程規畫、分年進階訓練、課程內容整合，以及新興議題即時納入等四大面向，仍具優化與精進空間，與六縣市進行社工訓練課程規畫與內容強化，提升培訓系統之完整性。

屏科大永續健康照護中心特擬定計畫並獲衛福部公益彩券回饋金補助，計畫主持人、講師級研究員李麗芬說明，將通盤收集與分析近五年中央與六縣市訓練課程，每月召開課程規畫小組會議，小組成員包含屏科大社會工作系教授趙善如、助理教授陳彥竹，以及六縣市將各推派一名科長參與，並邀請一線社工舉辦焦點座談會，收集受訓者對於訓練課程的意見。

除優化現有結構，也將納入社工倫理、AI運用、新媒體等新興議題，更貼近社會工作實務發展需求之課程內容。本計畫預計今2026年底前完成脆弱家庭社工與兒少保護社工之分年進階課程規畫，並在2027年共同辦理訓練課程。

屏科大表示，此合作有效擴充南部及東部地區社工專業訓練資源，讓在地社工得以就近參與培訓、減少跨區奔波往返時間成本，促成六縣市建立跨域合作機制，構築更完善社會安全支持網。

國立屏東科技大學與嘉義縣市、台南市、屏東縣、高雄市與台東縣，簽署社工訓練合作備忘錄，建立具「層級性」與「分年性」的社工專業訓練課程，提升社工專業知能，跨域打造培力訓練基地。圖／屏科大提供
國立屏東科技大學與嘉義縣市、台南市、屏東縣、高雄市與台東縣，簽署社工訓練合作備忘錄，建立具「層級性」與「分年性」的社工專業訓練課程，提升社工專業知能，跨域打造培力訓練基地。圖／屏科大提供

國立屏東科技大學與嘉義縣市、台南市、屏東縣、高雄市與台東縣，簽署社工訓練合作備忘錄，建立具「層級性」與「分年性」的社工專業訓練課程，提升社工專業知能，跨域打造培力訓練基地。圖／屏科大提供
國立屏東科技大學與嘉義縣市、台南市、屏東縣、高雄市與台東縣，簽署社工訓練合作備忘錄，建立具「層級性」與「分年性」的社工專業訓練課程，提升社工專業知能，跨域打造培力訓練基地。圖／屏科大提供

社工 屏科大 屏東

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