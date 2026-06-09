法國人體彩繪大賽 台南應用科大4組參賽入列全球前十大

台南應用科大參加世界人體彩繪協會(WBA)主辦的「2026 法國人體彩繪大賽」，四組選手參與競爭最激烈的「筆刷與海綿人體彩繪組」，自500名各國好手中脫穎而出，排名全球第五、第六、第八及第九名，全數攻占全球前十強頂級席次。

校方表示，這項6日在巴黎蒙特勒伊博物館展場登場的比賽，美容系四組學生在強敵環伺、審查嚴苛的人體彩繪競賽有這樣的優異表現非常難得。

美容系團隊由教師沈士展帶領，四組選手以人體為畫布，展現流動的星空與神話場域，吸引各國數千美妝專業人士與國際評審目光。校方表示，團隊不僅成功落實實地技術交流的參賽目的，更在這國際重要競賽中展現該校素來標榜的文化創意與生活美學根柢實力。

這場賽事與巴黎年度美妝盛會「The Beauty Experience」聯手舉辦，展場匯聚40多國、近5百菁英選手，湧入數千名全球專業美妝師、國際評審及熱愛時尚、攝影及美術人士參觀。

大會今年的官方指定創作主題為「黃道十二宮與神秘星體」。各國選手無不使出渾身解數，運用高超的色彩調配與線條技巧，將模特兒的身體化作星空、星座與圖騰藝術品。

沈士展指出，這次挑戰難度極高的「筆刷與海綿人體彩繪」類組。參賽學子將深刻的人道關懷與靈魂哲思融入天文美學，透過人體畫布暢快淋漓的揮灑、「無懈可擊的細緻技藝技壓全場」。

藍玉鳳、李忯芩聯合創作的「天秤座・正義與普世星光」，獲世界第五名；邱苡恩、林雨霏的「射手座・內在追尋與宇宙縮影」第六名；王韻羽、簡愛的「十二星座與神祕星空」第八名；劉玥彤、蘇鈺惠的「星序神殿・誕生與校準」第九名。

南應大表示，美容系團隊能在此最高規格國際舞台突圍而出，充分展現台灣技職教育在國際時尚界的扎實技術；也道出該校在人體彩繪、特效化妝領域深耕有成、實力厚實，足能比拚乃至超越世界各國的一流藝術家。

校方說，美容系遠征巴黎核心目的在推動「國際實地技術交流」。人體彩繪與特效彩妝是南應大美容系近年積極發展、傲視全台的系所核心特色。透過參與世界級大競賽，學生得以在高壓的國際賽場體驗全球第一線流行趨勢、新型材料應用與高感度創作環境。比賽現場同學們更大方與各國藝術家切磋、分享台灣設計思維，述說自身作品獨到之處，成功達成「延續技術傳承與經驗分享」的技職教育核心理念。

「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供

「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供

「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供

「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供