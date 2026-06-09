快訊

文湖線又壞了？ 下班尖峰時段190人被請下車 北捷揭異常原因

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」

聽新聞
0:00 / 0:00

法國人體彩繪大賽 台南應用科大4組參賽入列全球前十大

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供
「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供

台南應用科大參加世界人體彩繪協會(WBA)主辦的「2026 法國人體彩繪大賽」，四組選手參與競爭最激烈的「筆刷與海綿人體彩繪組」，自500名各國好手中脫穎而出，排名全球第五、第六、第八及第九名，全數攻占全球前十強頂級席次。

校方表示，這項6日在巴黎蒙特勒伊博物館展場登場的比賽，美容系四組學生在強敵環伺、審查嚴苛的人體彩繪競賽有這樣的優異表現非常難得。

美容系團隊由教師沈士展帶領，四組選手以人體為畫布，展現流動的星空與神話場域，吸引各國數千美妝專業人士與國際評審目光。校方表示，團隊不僅成功落實實地技術交流的參賽目的，更在這國際重要競賽中展現該校素來標榜的文化創意與生活美學根柢實力。

這場賽事與巴黎年度美妝盛會「The Beauty Experience」聯手舉辦，展場匯聚40多國、近5百菁英選手，湧入數千名全球專業美妝師、國際評審及熱愛時尚、攝影及美術人士參觀。

大會今年的官方指定創作主題為「黃道十二宮與神秘星體」。各國選手無不使出渾身解數，運用高超的色彩調配與線條技巧，將模特兒的身體化作星空、星座與圖騰藝術品。

沈士展指出，這次挑戰難度極高的「筆刷與海綿人體彩繪」類組。參賽學子將深刻的人道關懷與靈魂哲思融入天文美學，透過人體畫布暢快淋漓的揮灑、「無懈可擊的細緻技藝技壓全場」。

藍玉鳳、李忯芩聯合創作的「天秤座・正義與普世星光」，獲世界第五名；邱苡恩、林雨霏的「射手座・內在追尋與宇宙縮影」第六名；王韻羽、簡愛的「十二星座與神祕星空」第八名；劉玥彤、蘇鈺惠的「星序神殿・誕生與校準」第九名。

南應大表示，美容系團隊能在此最高規格國際舞台突圍而出，充分展現台灣技職教育在國際時尚界的扎實技術；也道出該校在人體彩繪、特效化妝領域深耕有成、實力厚實，足能比拚乃至超越世界各國的一流藝術家。

校方說，美容系遠征巴黎核心目的在推動「國際實地技術交流」。人體彩繪與特效彩妝是南應大美容系近年積極發展、傲視全台的系所核心特色。透過參與世界級大競賽，學生得以在高壓的國際賽場體驗全球第一線流行趨勢、新型材料應用與高感度創作環境。比賽現場同學們更大方與各國藝術家切磋、分享台灣設計思維，述說自身作品獨到之處，成功達成「延續技術傳承與經驗分享」的技職教育核心理念。

「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供
「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供

「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供
「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供

「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供
「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供

「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供
「法國人體彩繪大賽」四組入列全球前十大。圖／沈士展老師提供

延伸閱讀

印尼羽賽／台將多組勇闖8強 戰力提升拚亞運

台南應用科大舞蹈系赴瑞典國際藝術 交流展現跨國創作能量

SAE 台北第 34 屆環保節能車大賽登場　20 支大專隊伍同場競技展現電動車研發成果

屏東黑鮪魚文化「逐」上國際 6月亞洲沙灘排球賽、日本「Fish Girl」解體秀接連登場

相關新聞

115分科測驗／自然三科總複習！科學時事全掌握 北一女師曝1步驟物理多得分

115學年度分科測驗在7月11日（六）與7月12日（日）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘

國中生看《鐵拳教育》竟喊「學到了」 老師嚇壞：根本是搗亂靈感

由Netflix打造的全新原創韓國劇集《鐵拳教育》，描述韓國當前崩壞的校園現況，引發網友們熱議。一名國中老師發文，稱近期聽聞國中生在聊《鐵拳教育》的劇情，居然有學生說：「原來可以這樣弄老師」，讓他感到頭皮發麻

科學人／魔芋魔芋幾月開？

重點提要 1. 全球約有246種魔芋，主要分佈在東南亞，而台灣有四種原生種：台灣魔芋、密毛魔芋、東亞魔芋及疣柄魔芋。 2. 魔芋屬植物能以球莖、側芽或珠芽進行營養繁殖，且具雌先熟的特性有利於遠交，多數種類於4~7月開花。 3. 當魔芋儲備足夠能量且環境條件合適時，會在下一個生長季開花，而佛燄花序特殊的結構，能吸引或困住特定的甲蟲或蠅類來協助傳粉。 就如〈夠臭才好吃：巨花魔芋的演化騙局〉的解說，巨花魔芋（Amorphophallus titanium，又稱泰坦魔芋或屍花）擁有巨大特殊的花序以及散發出屍臭的味道，成為全球知名的物種。但其印尼蘇門答臘的原產地，因棲地破壞、森林砍伐（木材需求和種植油棕）以及人為採集，野外成熟個體估計已少於1000株，2018年國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書將其列為瀕危（EN）物種。巨花魔芋的生命週期較長，從種子到植株成熟開花需要多年，開花時間僅1~2天，這導致有性繁殖難以進行。 巨花魔芋是天南星科（Araceae）魔芋屬植物。魔芋屬分佈於熱帶非洲、馬達加斯加、熱帶亞洲與澳洲，在東亞往北延伸至日本。根據英國邱園「世界植物在線」（POWO）網站記載，全球

中信國際學校從新北、臺南、南科校區出發 建構K-12國際教育版圖

打造從幼兒園到高中全階段國際教育學習環境，「中信國際學校」共有新北、臺南及南科三個校區，以品格教育為核心，重視語言、閱讀、藝術、運動與科學等國際素養課程，搭配專業的國內外名校升學輔導團隊，歷屆學生錄取多所世界百大頂尖名校，如美國西北大學、密西根大學、喬治城大學、紐約大學、加州大學聖地牙哥分校、德州大學奧斯汀分校，英國的倫敦大學學院、倫敦國王學院以及澳洲雪梨大學、墨爾本大學。期望培育具國際視野與未來關鍵能力的世界公民。 「英語力不等於國際力，學了不等於學會。」中信國際學校教育長Stella強調，國際教育的關鍵在於孩子的閱讀素養、生活習慣與品格養成。在幼兒園與小學階段，透過大量繪本閱讀與情境式教學，引導孩子練習表達、傾聽與思考。中信國際學校也設立PRM（Parents Relationship Management）部門，建構完善親師溝通機制，重視每位孩子的個別差異，陪伴其穩定成長。 中信國際學校重視語言、閱讀、藝術、運動與科學，整合美國Common Core課程架構，學生與美國同步學習，高中階段更為學生量身打造課表，開設AP大學先修課程如英文、統計、歷史、微積分等，並建構

法國人體彩繪大賽 台南應用科大4組參賽入列全球前十大

台南應用科大參加世界人體彩繪協會(WBA)主辦的「2026 法國人體彩繪大賽」，四組選手參與競爭最激烈的「筆刷與海綿人體彩繪組」，自500名各國好手中脫穎而出，排名全球第五、第六、第八及第九名，全數攻占全球前十強頂級席次。

吳宗憲拋「校安四核心」義交導護、專責人力搭AI 守護平安上下學

近來國內因外人侵入校園騷擾或霸凌、暴力等事件頻傳，宜蘭縣長參選人吳宗憲今天提出守護師生的校安政策，未來將透過義交進駐、專責校安人力及AI科技防護網等措施，打造更完整的校園安全，先從高風險學校實施再逐步擴大，評估過經費絕對可行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。