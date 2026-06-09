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澎湖漁會與海事職校簽署合作備忘錄 提供學子工讀

中央社／ 澎湖縣9日電

澎湖區漁會今天與澎湖海事水產職校簽署「暑期特教學生職場體驗與社會融合合作備忘錄（MOU）」，讓低收的特教生在暑期有工讀機會。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，希望將社會資源，回饋給真正需要幫助的弱勢族群，今天與澎湖海事學校簽署合作備忘錄，提供低收的特教生在暑期有工讀機會。

國立澎湖高級海事水產職業學校校長顏嘉禾感謝澎湖區漁會提供有薪的工讀機會，讓特教生在求學階段提早接觸職場環境，透過職場歷練與社會融合的學以致用過程，不僅能提升學生獨立能力與自信心，也有助於未來畢業後順利銜接職場，達到校園與社會無縫接軌的目標。

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