澎湖漁會與海事職校簽署合作備忘錄 提供學子工讀

重點提要 1. 全球約有246種魔芋，主要分佈在東南亞，而台灣有四種原生種：台灣魔芋、密毛魔芋、東亞魔芋及疣柄魔芋。 2. 魔芋屬植物能以球莖、側芽或珠芽進行營養繁殖，且具雌先熟的特性有利於遠交，多數種類於4~7月開花。 3. 當魔芋儲備足夠能量且環境條件合適時，會在下一個生長季開花，而佛燄花序特殊的結構，能吸引或困住特定的甲蟲或蠅類來協助傳粉。 就如〈夠臭才好吃：巨花魔芋的演化騙局〉的解說，巨花魔芋（Amorphophallus titanium，又稱泰坦魔芋或屍花）擁有巨大特殊的花序以及散發出屍臭的味道，成為全球知名的物種。但其印尼蘇門答臘的原產地，因棲地破壞、森林砍伐（木材需求和種植油棕）以及人為採集，野外成熟個體估計已少於1000株，2018年國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書將其列為瀕危（EN）物種。巨花魔芋的生命週期較長，從種子到植株成熟開花需要多年，開花時間僅1~2天，這導致有性繁殖難以進行。 巨花魔芋是天南星科（Araceae）魔芋屬植物。魔芋屬分佈於熱帶非洲、馬達加斯加、熱帶亞洲與澳洲，在東亞往北延伸至日本。根據英國邱園「世界植物在線」（POWO）網站記載，全球

2026-06-09 08:00