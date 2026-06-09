聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖漁會與海事職校簽署合作備忘錄 提供學子工讀
澎湖區漁會今天與澎湖海事水產職校簽署「暑期特教學生職場體驗與社會融合合作備忘錄（MOU）」，讓低收的特教生在暑期有工讀機會。
澎湖區漁會總幹事顏德福表示，希望將社會資源，回饋給真正需要幫助的弱勢族群，今天與澎湖海事學校簽署合作備忘錄，提供低收的特教生在暑期有工讀機會。
國立澎湖高級海事水產職業學校校長顏嘉禾感謝澎湖區漁會提供有薪的工讀機會，讓特教生在求學階段提早接觸職場環境，透過職場歷練與社會融合的學以致用過程，不僅能提升學生獨立能力與自信心，也有助於未來畢業後順利銜接職場，達到校園與社會無縫接軌的目標。
【編輯推薦】
▪國中會考明星高中落點出爐 專家預估建中34.6分、北一女33.8分
▪會考成績出爐！學生情緒大跳水 崩潰淚籲116年考生「別相信模考」
▪國中會考奪全國榜首！僑泰陳奕全考出111滿點 獲120萬獎學金
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪影／資深教師墜樓亡追思會上 胞妹哽咽追憶：最好的哥哥
▪疑不堪校事會議壓力 高雄國小老師發文問「這件事」送醫治療
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。