苦練一年磨出滿手繭 公東高工10學生奪乙級證照

台東技職教育再傳佳績。公東高級工業職業學校家具木工科學生挑戰被視為木作專業重要門檻的「家具木工乙級技術士」技能檢定，今年共有11名學生報考，其中10人順利通過，通過率超過9成，展現扎實的技術實力，也再次擦亮公東家具木工科的招牌。

學校表示，家具木工乙級技術士證照向來被視為業界重要專業資格，檢定內容涵蓋識圖、材料加工、傳統榫接製作及家具組裝等項目，考生不僅要能精準判讀複雜圖面，還必須在限定時間內完成高精度作品製作，對技術熟練度、專注力及抗壓能力都是一大考驗。

為迎接檢定，學生們利用課餘時間投入密集訓練，不少人下課後仍留在工場持續練習。從木料裁切、鉋削修整到榫接組裝，每個步驟都必須反覆演練，力求尺寸精準。長時間實作下，不少學生雙手磨出厚繭，甚至曾因操作受傷，但仍堅持完成訓練。

成功取得證照的學生楊鍾曜表示，剛開始接觸乙級檢定圖面時感到相當吃力，經常因尺寸計算錯誤或榫接失敗而必須重做材料，一度感到挫折。但在老師持續指導下逐漸掌握技巧，看著作品愈來愈精準，也讓自己更有信心。他說，這張證照不只是技術能力的證明，更是對一年來努力與堅持最好的肯定。

家具木工科主任羅正明指出，乙級檢定難度高，對高中生而言猶如「越級挑戰」。夜間訓練除了提升實作能力，更是在培養學生的耐心、毅力與專注力。學生從一開始看不懂圖面，到最後能獨立完成作品，不只是技術成長，更是心態上的成熟與蛻變。

他說，家具木工科始終秉持「沒有僥倖，只有實力」的精神，透過紮實訓練累積學生實戰經驗，這次通過檢定的學生已具備與業界接軌的能力，未來無論升學或就業都更具競爭力。

校長李恭榮表示，家具木工科長年深耕技職教育，培育出許多優秀木工人才，此次優異成績是學生努力與教師團隊付出的成果展現。技職教育最重要的是培養專業技能與解決問題的能力，讓學生能夠憑藉一技之長在社會立足。