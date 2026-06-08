可可殼泡茶50度C飲用風味最好 弘光科大「食光」成果展亮眼

弘光科技大學食品科技系舉辦「食光」成果展，食品科技組、烘焙科技組學生盡情展現所學。食品科技組第一名研究出可可豆殼茶的最佳沖泡方式，為台灣種植可可豆的小農提供農業副產品加工利用、增進收入的新方向；烘焙科技組蛋糕項目第一名作品「翻轉番茄」，學生用番茄、打拋豬做蛋糕捲，呈現鹹甜微酸辣的創新風味，令人驚艷。

食科系系主任蔡政志表示，配合課程設計，成果展包含食品科技組大三學生的「食科祭」活動，及烘焙科技組大四學生的畢業成果展。前者讓學生分組進行專題研究成果發表；後者則分成七個項目，展現四年來的實作學習與產品研發成果，由老師進行評比，選出各項目的第一名。

評比結果，獲得「食科祭」第一名的是學生陳妍菁、戴邦峻、陳品禎、陳冠利、彭宗源發表的「沖泡條件對可可豆殼茶之品質、生物活性成分及感官品質的影響」研究。陳妍菁等人說，台灣小農種植可可豆產量有限，若能將可可殼充分利用，便能增加收益。查閱文獻得知國外已有用可可殼製作茶飲的初步研究，在指導老師林聖敦的帶領下，他們將烘乾的可可豆破碎並分離出可可仁與可可殼，將殼製作成茶包。

團隊以冷泡、熱泡等不同溫度進行沖泡測試。陳妍菁說，他們發現用攝氏95至100度C熱水沖泡10分鐘，於50度C飲用的風味最好，含有多酚類與可可鹼等生理活性物質，非常適合開發為低咖啡因的健康飲品。做這個研究最困難的地方在於實驗室檢驗，必須把上課及書本裡學到的檢驗方法，充分應用在食品加工研發上。

在烘焙科技組畢業成果展中，3個班級學生的巧克力、軟式麵包、裹油式麵包、中式麵食、餅乾、蛋糕、歐式麵包等作品琳瑯滿目。奪得蛋糕項目第一名的「翻轉番茄」作品，由學生王芝雯、劉宥筠、楊宜菱、廖昱婷、趙婉豫、蔡譯萱共同創作，他們應用新鮮番茄與番茄乾，做出4款令人驚艷的產品。

這組學生指出，「打拋豬蛋糕捲」呈現鹹甜微酸辣的創新風味，蛋糕體加入新鮮番茄展現出紅色色澤與果香，內餡則捲入打拋豬與鹹奶油，奶油的微鹹乳香、打拋豬的鹹辣與番茄的清甜，交織出挑戰味蕾的多層次風味。

另一款「煙燻大人味：威士忌番茄巴斯克」蛋糕，將番茄乾浸漬在威士忌中吸收酒香，並在乳酪糰中拌入鮮甜番茄汁、番茄乾，再烤至外皮微焦，讓濃郁的巴斯克口感帶有酒香、熟成番茄乾風味及微焦煙燻味。學生笑說，這款「大人味」象徵著畢業即將步入社會「轉大人」，也很開心能在畢業成果展中拿到第一名。

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弘光科大食科系大四學生奪得畢業成果展蛋糕項目第一名作品「翻轉番茄」。圖／弘光科大提供

食科系學生將烘乾的可可豆破碎，分離出可可仁與可可殼。圖／弘光科大提供