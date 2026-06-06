嶺東科大畢業生崔皓恩 獲教育部補助50萬元赴歐圓夢

嶺東科技大學今天舉辦畢業典禮，超過1700位畢業生邁向人生新里程碑。典禮以「嶺東金鷹．寰宇飛揚」為主題，聚焦學生的國際實踐與跨域卓越表現，結合撥穗授證、薪火相傳、感恩謝師及拋學士帽儀式，在師長親友見證下，為大學生涯畫下圓滿句點。

嶺東科技大學校長陳仁龍表示，嶺東科大以學生為本，持續獲得教育部高教深耕計畫累計達6億餘元的補助及千萬元的產業人才培訓資源支持，積極推動跨域學習、國際交流與產學合作。2026年不僅在QS亞洲大學排名名列全國私立科大第二，更以設計時尚專業在今年新一代設計展中，榮獲全國科大第一的得獎數，並在A+文資創意獎連續四年榮獲年度傑出學校的肯定。

陳仁龍表示，期勉畢業生秉持「以終為始、莫忘初心」的信念，勇於探索未知、挑戰自我，帶著在校所培養的專業能力、創新思維與國際視野，勇敢迎向未來挑戰，成為產業與社會的重要力量。

今年畢業典禮表揚多位表現傑出的學生。其中，企業管理系畢業生崔皓恩除榮獲傑出運動代表獎外，近日更獲教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」全額補助50萬元，預計9月前往歐洲展開單車與咖啡文化探索之旅，以行動實踐夢想，展現冒險精神與國際移動力。

此外，由通識教育中心推動的「嶺秀登峰培育計畫」，首度頒發榮譽證書表揚優秀畢業生。該計畫強調「跨域、國際、淬鍊、活用」核心精神，透過專責導師陪伴學生進行個別化學習規劃。今年獲獎的應用外語系楊佩軒及數位媒體設計系林承勳，分別在國際實習、語言能力、海外研修及設計創作等領域展現卓越成果，成為首屆嶺秀登峰榮譽代表。

為協助畢業生順利接軌職場，校內職能暨就業輔導中心也特別邀請勞動部勞動力發展署中彰投分署、台中市勞工局、美光科技及校友服務中心社會資源發展委員會進駐校園，提供職涯諮詢、求職資源及就業服務，協助畢業生掌握產業趨勢與職場機會。

嶺東科技大學邀請勞動部勞動力發展署中彰投分署、台中市勞工局、美光科技及校友服務中心社會資源發展委員會進駐校園，提供職涯諮詢、求職資源及就業服務。圖/嶺東科技大學提供