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兼顧課業職涯崑山科大印尼僑生黃美香表現優異 長留台灣工作

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
黃美香(左))與海青班導師賴正文(右)合影。圖／黃美香提供
黃美香(左))與海青班導師賴正文(右)合影。圖／黃美香提供

異鄉求學語言適應到生活自立，每一步都不容易。崑山科大資管系印尼僑生黃美香，海青班副學士畢業後讀學士學位，四年每學期成績都第一、三度獲僑委會獎學金。她大四下進企業實習，優異表現公司決定留任，她要在台灣扎根成長，讓努力逐步開花結果。

黃美香來自印尼雅加達，自小熱愛學習，高中畢業後曾到中國大陸就學一年學中文，後因疫情回印尼，完成國際經貿學士學位。為精進專業與語言能力來台進崑大資管系海青班，二專學制完成萌生在台發展想法，升學銜接四年大學部。

就學期間必須打工負擔學費，她善用時間讀書與準備考試，學業維持亮眼成績，不僅每學期班排第一，112年獲學行優良僑生獎學金，113、114年獲傑出僑生獎學金，表現受肯定也展現其高度自律與毅力。

黃美香考取多項證照，其中以ERP配銷模組最具挑戰性，她回憶，因考試全中文且內容陌生，加上需兼顧打工，備考過程格外艱辛，要用打工空檔、搭公車與用餐時間反覆背誦題目，最終順利通過，成績全班第二。

除學業表現，她也熱衷推廣印尼文化，曾與朋友參與市政府觀旅局的「外國人體驗台南影片徵件活動」，以印尼語介紹台南特色景點作品入選，身穿印尼傳統服飾現場發表成果。

黃美香大四下學期主動爭取進入泰宣企業實習，在人力資源部門協助招募、員工關係維護及離職作業等工作，她將在校學的文書處理與網頁設計能力運用職場發揮所長，獲得公司留任肯定。

黃美香自大一起打工曾任拉麵店外場、火鍋店內場，也於校內擔任國際處工讀生及系上教學助理。她認為，打工不僅提升中文溝通能力，也培養責任感與時間管理能力。

她說，面對課業、工作與證照考試的多重挑戰，專注課堂學習，善用零碎時間複習，無論在課業或實習強調主動的重要，只要積極提問、釐清問題，就能找到解決方法，長期累積讓她在有限時間持續維持穩定表現。

回首崑大求學歷程，黃美香坦言生活幾乎都被課業與工作填滿，跟一般學生相比，彈性時間較少，但她笑說：「雖然很累，但一切都很值得。」她特別感謝系上師長照顧與指導，尤其曾生元主任，常以務實觀點提醒學生面對未來，成為她不斷前進的力量。

對同樣想來台求學的外籍學生，她鼓勵大家相信自己，並勇於接受生活帶來的各種挑戰。以堅定信念與持續努力，一步步累積實力，就能走出屬於自己的成長軌跡，在異鄉找到屬於自己的獨特道路。

黃美香(左1)至「外國人體驗台南影片徵件活動」成果發表會展示印尼特色服裝。圖／黃美香提供
黃美香(左1)至「外國人體驗台南影片徵件活動」成果發表會展示印尼特色服裝。圖／黃美香提供

黃美香(右)參與「外國人體驗台南影片徵件活動」，作品入選15部之一，至現場發表成果。圖／黃美香提供
黃美香(右)參與「外國人體驗台南影片徵件活動」，作品入選15部之一，至現場發表成果。圖／黃美香提供

資管系印尼僑生黃美香學業與職涯表現優異，三度獲頒僑生獎學金。圖／黃美香提供
資管系印尼僑生黃美香學業與職涯表現優異，三度獲頒僑生獎學金。圖／黃美香提供

黃美香(右1)於國際交流活動中分享在台就學經驗。圖／黃美香提供
黃美香(右1)於國際交流活動中分享在台就學經驗。圖／黃美香提供

黃美香(左)與曾生元主任(右)合影。圖／黃美香提供
黃美香(左)與曾生元主任(右)合影。圖／黃美香提供

印尼 僑委會

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