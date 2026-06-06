新北建教合作招生啟動 2323名額更有機會月領5千元獎勵金

為協助學生提早實現「就學即就業」目標，新北市115學年度建教合作招生正式啟動。今年有12所學校、12個專業科30班參與招生，招收2323建教生。

教育局表示，建教生除享3年免學雜費外，訓練期間比照正式員工薪資福利，若符合資格參與產學攜手合作計畫2.0，在學期間每月最高領取5千獎勵金，減輕家庭經濟負擔，讓學生安心學習、穩定成長。

教育局說明，新北市推動建教合作已達56年，參考德國職業訓練制度精神，建立全國最大規模的建教合作體系，合作企業超過500家，涵蓋BMW尚德汽車、王品集團、小林及曼都髮廊、全球傳動等知名企業與上市櫃公司，提供完整且多元的產學合作與實習資源，讓學生在學期間即能提早接觸產業現場、累積實務經驗。

許多學生透過建教合作找到職涯方向。能仁家商美容科謝鈺雯同學分享，剛開始學習時曾感到不知所措，但在公司安排剪、燙、染專業訓練及考照輔導下，通過考核獲得學習獎勵，逐漸建立自信，也慶幸自己選擇美髮建教班，不僅能分擔家計，更提早累積社會經驗。

另樹人家商餐飲管理科葉孝慈同學說，在建教合作機構學習外場接待與收銀工作，培養臨場應變能力，感謝學校導師定期訪視與企業主管耐心指導，讓她在安心環境中持續學習。

穀保家商餐飲管理科陳威鼎同學也說，初入職場恰逢百貨週年慶高峰期，從一開始手忙腳亂，到後來逐漸上手，不僅學會專業技能，更培養面對壓力不退縮的態度。

樹人家商校長利政南表示，建教班成功的關鍵，在於學校與企業緊密合作，透過學校課程與企業實務接軌，讓學生能把課堂理論即時轉化為職場能力，畢業前就具備業界所需專業與工作態度，大幅縮短職涯摸索期，也提升未來就業競爭力。

教育局表示，建教生訓練期間比照正式員工提供薪資福利，並受「高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法保障」，不少學生畢業後即獲企業優先留任，真正實現「畢業即就業」的適性發展目標。

115學年度建教合作招生現正採獨立招生方式辦理，歡迎對技職實作、職涯探索有興趣的國三應屆畢業生踴躍報名，招生資訊及各校科別內容，可至「新北市建教合作資訊網」https://centpc.me.ntnu.edu.tw/查詢。

穀保家商餐飲管理科建教生陳威鼎同學認真面對職業技能訓練。圖／新北教育局提供