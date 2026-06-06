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葡萄乾遇上擂茶擦出火花 公東高工女生全國烘焙賽奪獎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
公東高工餐飲技術科一年級學生翁思瑜，以融合客家文化、在地食材與永續理念的創意烘焙作品，榮獲2026加州葡萄乾全國創意永續烘焙爭霸賽最佳創意獎。圖／公東高工提供
公東高工餐飲技術科一年級學生翁思瑜，以融合客家文化、在地食材與永續理念的創意烘焙作品，榮獲2026加州葡萄乾全國創意永續烘焙爭霸賽最佳創意獎。圖／公東高工提供

台東公東高工餐飲技術科一年級學生翁思瑜，日前在「2026加州葡萄乾全國創意永續烘焙爭霸賽」中表現亮眼，以結合客家文化、在地食材及永續理念的系列作品，從全國眾多參賽者中脫穎而出，榮獲最佳創意獎，展現餐飲專業與創新實力。

這項競賽由加州葡萄乾管理委員會與景文科技大學共同舉辦，吸引全國烘焙好手同場競技。翁思瑜以「客擂葡韻蛋塔」、「客茶果語」及「雙韻酥」三件作品參賽，憑藉獨特創意及對永續飲食議題的詮釋，獲得評審青睞。

其中，「客擂葡韻蛋塔」以客家傳統擂茶為靈感，選用在地食材及友善酪農生產的鮮奶製作內餡，並採用非籠飼雞蛋，希望兼顧美味與動物福利。蛋塔濃郁的擂茶香氣搭配加州葡萄乾酸甜滋味，呈現富有層次的台式風味。

另一件作品「客茶果語」則使用台東友善耕作綠茶磨製茶粉，結合白豆沙餡及葡萄醬內餡，打造兼具茶香與果香的創新點心；作品不僅融入地方特色，也展現年輕學子對食材運用的巧思。

翁思瑜表示，創作過程希望將客家文化與現代烘焙技術結合，同時融入惜食及永續概念，傳達珍惜食材、不浪費資源的理念，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的「零飢餓」精神。

談起備賽歷程，她坦言並不輕鬆。從台東北上參賽，不僅面臨車票難求、舟車勞頓等問題，材料採購與食宿支出也是不小負擔。此外，還必須兼顧課業與實作課程，在有限時間內反覆修正作品內容與製作細節，考驗時間管理能力。

「最大的目標就是希望能拿到好成績。」翁思瑜說，雖然仍有許多需要精進的地方，但這次比賽讓她累積寶貴經驗，也更加明確未來努力方向。未來希望持續提升產品技術與外觀設計，讓作品不僅好吃，也能兼具專業與美感。

指導老師黃婉媗表示，翁思瑜從構思到實作都投入大量心力，能在全國賽事中獲獎相當不容易，顯見其創意與執行能力兼備。她期盼學生持續精進技藝，在未來各項競賽中再創佳績，為學校及台東爭光。

翁思瑜製作的「客擂葡韻蛋塔」以客家傳統擂茶為靈感，選用在地食材及友善酪農生產的鮮奶製作內餡，並採用非籠飼雞蛋，希望兼顧美味與動物福利。圖／公東高工提供
翁思瑜製作的「客擂葡韻蛋塔」以客家傳統擂茶為靈感，選用在地食材及友善酪農生產的鮮奶製作內餡，並採用非籠飼雞蛋，希望兼顧美味與動物福利。圖／公東高工提供

公東高工餐飲技術科學生翁思瑜（左）與知名麵包師傅吳寶春（右）合影，透過參與全國競賽累積實戰經驗，朝烘焙夢想持續邁進。圖／公東高工提供
公東高工餐飲技術科學生翁思瑜（左）與知名麵包師傅吳寶春（右）合影，透過參與全國競賽累積實戰經驗，朝烘焙夢想持續邁進。圖／公東高工提供

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