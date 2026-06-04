台科大與3高工合作自動化工程班 免統測銜接大學

國中教育會考成績即將於本月5日揭曉，為鼓勵學子選擇技職，台科大近年與3所高工合作自動化工程專班，高3通過甄選，即可銜接大學相關學程，不用考統測。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，今年持續與台北市大安高工、台中高工、新竹高工合作「台科大自動化工程專班」，將大學資源提前投入技術型高中，讓學子提早探索自動化、資訊與智慧製造領域。

台科大教務長陳素芬表示，專班協助已對相關領域有興趣的學生，提早布局專業訓練。進入技高後，會由台科大提供大學先修課程，並共同指導專題。

陳素芬表示，專班學生在寒暑假期間，可到台科大實驗室實習、參與營隊與課程，也能透過企業參訪、跨校合作專題、圖書證與出國機會等資源，從高一開始逐步累積專業能力、英文能力與職涯視野。

學生完成技高3年並通過甄選後，可銜接台科大相關學程，修課取得學士學位；也可選擇在大二完成80學分，取得副學士後先就業，3年後以同等學歷報考研究所。制度兼顧升學與就業，讓學生能依個人興趣與產業實務經驗發展。

自動化工程相關人才，未來可投入自動化工程、AI應用、嵌入式系統設計、IoT（物聯網）控制、智慧製造、半導體設備與製程、能源管理、整合工程及專案管理等多元領域。有興趣的學生可向3所高工詢問說明會場次。