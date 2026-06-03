公東高工彭宥睿獲美國馬鈴薯廚藝賽銅牌 展新秀潛力

台東公東高工餐飲技術科學生彭宥睿日前參加美國馬鈴薯國際廚藝餐飲競賽獲得銅牌。校方表示，彭宥睿展現了年輕廚師的潛力與決心。

2026年美國馬鈴薯國際廚藝餐飲競賽於5月30日至31日在國立高雄餐旅大學舉行，這項競賽主要為促進國際餐飲專業交流與技術創新，並推廣美國馬鈴薯的多元應用與創新廚藝，激發餐飲從業人員與相關科系學生的創意與實作能力。

活動邀請國際專業講師分享最新餐飲趨勢與烹調技術，並藉由競賽形式鼓勵參與者發揮創新思維，展現馬鈴薯料理的多樣風貌與市場潛力，進一步提升國際餐飲競爭力與產業發展；台東縣私立公東高級工業職業學校餐飲技術科1年級學生彭宥睿榮獲肉類烹調項目銅牌。

指導老師江悅瑩今天接受中央社記者訪問指出，這次比賽競爭非常激烈，彭宥睿在巨大的壓力下，能夠順利完成比賽並獲得銅牌，實屬不易。她對彭宥睿的表現感到驕傲，並認為這次經歷將成為他未來學習和成長的重要基石。

彭宥睿透過學校表示，這次比賽讓他感受到自己還有很多進步空間，也學到許多寶貴經驗。在國際賽中，評審對於食材選擇有不同看法，例如玉米筍是台灣特有的食材，評審建議可以選擇其他顏色的蔬菜來搭配，這讓他意識到在國際舞台上，食材的選擇和搭配非常重要。

彭宥睿提到，對於番茄的處理，評審提出建議指出如果不去皮，可能會影響口感，導致小扣分。此外，由於比賽時間限制，酥皮烤得不夠熟，這也是他在未來需要改進的地方，「醬汁的選擇也比較普通，未來我會嘗試更多樣化的調味。」

彭宥睿指出，除了廚藝競賽外，主辦單位也舉辦研習活動，讓他受益匪淺，學習到許多馬鈴薯的運用方法，並觀摩廚師的做法，讓他對馬鈴薯的多樣性有了更深的認識，這次經歷將激勵他在未來繼續努力學習。

公東高工表示，彭宥睿獲得銅牌，展現了年輕廚師的潛力與決心。這次比賽不僅是一次技術的挑戰，更是一次自我成長的旅程，期待他在未來的烹飪道路上繼續發光發熱。