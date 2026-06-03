廢棄淤泥變藝術品 正修科大特教生用創作實踐永續
正修科技大學特殊教育資源中心今天舉辦濕地創生藝術展，一群特教學生深入高雄鳥松濕地參與保育工作，從環境維護、生態觀察，到藝術創作與數位科技應用，學生不只是學習者，更成為環境守護者與社會參與者，以永續推動特殊教育與社會共融。
藝術展設於河西走廊戶外平台區，這群參與圓夢社會服務計畫的學生，過去一年跟著高雄市野鳥學會深入鳥松濕地，從生態觀察到環境維護，親手清理外來種、整理木棧道雜草，在汗水與泥土之間認識土地，也重新認識自己。
走進展區，一盒盒顏色樸實卻別具意義的蠟筆吸引不少目光，由視覺傳達設計系學生蔡逸筑與團隊發起的濕地生態蠟筆計畫，團隊發現鳥松濕地沉沙池清出的淤泥，多數最終被當成廢棄物處理，於是嘗試將淤泥曬乾、研磨成天然顏料，再製作成環保蠟筆，讓原本不起眼的泥土獲得第二次生命。
另一側展區則陳列著以濕地魚類為主題的創作作品，視覺傳達設計系學生蔡昱安透過繪畫與立體構成，將魚群悠游、水域生態等景象化為藝術語言，呈現濕地豐富生命力，也展現特殊教育學生細膩而獨特的觀察能力。
除了實體展覽，校方也與科技藝術發展處合作，運用360度攝影技術建置鳥松濕地虛擬導覽展，讓民眾透過線上平台即可走進濕地、認識生態，當科技遇上藝術，當環境教育結合生命教育，這群被稱為星星藝術家的學生，也用自己的方式發光。
校長龔瑞璋表示，近年高等教育愈來愈重視USR大學社會責任與SDGs永續發展目標，但如何讓身心障礙學生也能成為永續行動的參與者，更是一大挑戰。
龔瑞璋說，特教學生透過參與社會服務，從原本接受幫助的角色，逐漸轉變為能夠服務他人、貢獻社會的人，不僅提升自信心與成就感，更找到自身價值與未來方向，他認為，每個人都有獨特天賦，希望透過這場展覽，讓更多人看見特教生多元能力與創造力。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。