廢棄淤泥變藝術品 正修科大特教生用創作實踐永續

正修科技大學特殊教育資源中心今天舉辦濕地創生藝術展，一群特教學生深入高雄鳥松濕地參與保育工作，從環境維護、生態觀察，到藝術創作與數位科技應用，學生不只是學習者，更成為環境守護者與社會參與者，以永續推動特殊教育與社會共融。

藝術展設於河西走廊戶外平台區，這群參與圓夢社會服務計畫的學生，過去一年跟著高雄市野鳥學會深入鳥松濕地，從生態觀察到環境維護，親手清理外來種、整理木棧道雜草，在汗水與泥土之間認識土地，也重新認識自己。

走進展區，一盒盒顏色樸實卻別具意義的蠟筆吸引不少目光，由視覺傳達設計系學生蔡逸筑與團隊發起的濕地生態蠟筆計畫，團隊發現鳥松濕地沉沙池清出的淤泥，多數最終被當成廢棄物處理，於是嘗試將淤泥曬乾、研磨成天然顏料，再製作成環保蠟筆，讓原本不起眼的泥土獲得第二次生命。

另一側展區則陳列著以濕地魚類為主題的創作作品，視覺傳達設計系學生蔡昱安透過繪畫與立體構成，將魚群悠游、水域生態等景象化為藝術語言，呈現濕地豐富生命力，也展現特殊教育學生細膩而獨特的觀察能力。

除了實體展覽，校方也與科技藝術發展處合作，運用360度攝影技術建置鳥松濕地虛擬導覽展，讓民眾透過線上平台即可走進濕地、認識生態，當科技遇上藝術，當環境教育結合生命教育，這群被稱為星星藝術家的學生，也用自己的方式發光。

校長龔瑞璋表示，近年高等教育愈來愈重視USR大學社會責任與SDGs永續發展目標，但如何讓身心障礙學生也能成為永續行動的參與者，更是一大挑戰。

龔瑞璋說，特教學生透過參與社會服務，從原本接受幫助的角色，逐漸轉變為能夠服務他人、貢獻社會的人，不僅提升自信心與成就感，更找到自身價值與未來方向，他認為，每個人都有獨特天賦，希望透過這場展覽，讓更多人看見特教生多元能力與創造力。

正修科技大學特教中心今天舉辦濕地創生藝術展，特教生以藝術展現自然共生力量。圖／正修科技大學提供

正修科技大學特教中心今天舉辦濕地創生藝術展，特教生以藝術展現自然共生力量。圖／正修科技大學提供