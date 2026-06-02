印尼僑生工讀念完大學 黃美香實習獲留任扎根台灣

崑山科技大學資訊管理系應屆畢業生印尼僑生黃美香，在學期間多次獲僑務委員會頒發獎學金，打工賺取生活費完成大學學業，到企業實習獲公司肯定留任，盼努力扎根台灣。

黃美香（Monica Kristie）是來自印尼雅加達的僑生，高中畢業後曾赴中國就學1年，培養中文能力，後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情返回印尼，並取得國際經濟與貿易學士學位，為精進專業與語言能力，選擇來台求學。

黃美香進入崑山科大資管系海青班，完成二專學制後，因台灣良好生活與學習環境，萌生在台發展想法，因而持續升學銜接四年制大學部。

黃美香告訴中央社記者，為負擔學費，她自大一就開始打工，曾任拉麵店外場、火鍋店內場等工作，也在校內擔任國際處工讀生及系上教學助理；面對課業、工作與證照考試多重挑戰，並未採取複雜時間規劃，而是專注課堂學習，並善用零碎時間複習。

她認為，打工不僅提升中文溝通能力，也培養責任感與時間管理能力，不管是學業或工作，保持主動相當重要，只要積極提問、釐清問題，就能找到解決方法，讓她維持穩定表現。

崑山科大提供資料指出，黃美香在學期間每學期皆名列班排第一名，並多次獲僑務委員會頒發獎學金，包含112年度學行優良僑生獎學金，以及113、114年度傑出僑生獎學金；其中113年並獲僑務委員會應屆畢業僑生委員長獎、獎學金新台幣5萬元，此獎項全台僅50名，表現備受肯定。

崑山科大指出，除學業表現，黃美香也熱衷推廣印尼文化，曾與朋友參與台南市政府觀光旅遊局舉辦的「外國人體驗台南影片徵件活動」，身著印尼服裝，以印尼語介紹台南特色景點，成為入選15部作品之一。

崑山科大指出，黃美香於大四下學期爭取企業實習，於人力資源部門協助招募、員工關係維護及離職作業等工作，也將在資管系所學的文書處理與網頁設計能力運用於職場中，已獲公司肯定留任。

回首攻讀大學學位歷程，黃美香說，生活幾乎被課業與工作填滿，跟一般學生相比，彈性時間相對較少，雖然很累，但一切都很值得，很感謝系上師長照顧與指導，成為她不斷前進的力量，對於同樣想來台求學的外籍學生，她鼓勵大家相信自己，並勇於接受生活帶來的各種挑戰。