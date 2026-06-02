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電子狗領軍走紅毯 瑞芳高工畢業典禮吸睛登場
新北市立瑞芳高工今(2)日舉行畢業典禮，由校長郭昱晨率領畢業班導師走紅毯進場，今年的畢業典禮開場別出心裁，由空間測繪科打造的校狗電子狗「小瑞」陪同亮相走紅毯，可愛又充滿科技感的模樣成為全場焦點，獲得師生熱烈掌聲，也象徵瑞工朝向智慧科技與創新教育邁進的嶄新未來。
典禮中除了頒發市長獎、議長獎及各項優秀學生獎項外，也透過影片回顧學生三年來在校學習與成長的點滴，讓畢業生與師長共同重溫難忘回憶。畢業生們在家長與師長見證下接受祝福，現場洋溢溫馨與感動氣氛。
校長郭昱晨表示，看到學生三年來從青澀懵懂逐漸蛻變成充滿自信、具備專業能力的青年，感到相當欣慰，許多同學也已順利錄取理想大學，朝著自己的目標邁進。她勉勵畢業生持續保持學習熱忱，勇敢追逐夢想，未來無論身在何處，都要記得「一日瑞工人，終身以瑞工為榮」。
畢業生代表簡枻謙則表示，感謝師長三年來的用心教導與陪伴，讓大家不僅學習到專業知識與技能，更收穫珍貴友誼與成長經驗。即將離開熟悉的校園，雖然不捨，但也將帶著瑞工精神迎向新的挑戰，努力實現人生理想，不辜負師長的期望。
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