林添茂攜梁見後設北科大愛心獎 打造公益平台
全球華人「愛心獎」創辦人林添茂和美超微董事長梁見後共同捐贈成立北科大愛心獎，北科大希望未來能結合公益、人文和AI教育，打造具社會影響力的公益平台。
台北科技大學今天舉行國立台北科技大學愛心獎啟動儀式，由全球華人「愛心獎」創會執行主席、北科大名譽博士林添茂和美超微（Supermicro）董事長、北科大名譽博士梁見後共同捐贈成立，象徵北科大深化公益、人文關懷與社會責任實踐的里程碑。
台北科技大學校長任貽均表示，北科大愛心獎的成立，不只設立公益獎項，更代表北科大推動「科技向善」與永續公民教育的重要起點；未來將透過表彰公益典範、推動善的循環，鼓勵更多師生與校友投入社會關懷與永續實踐，讓善的力量在校園中扎根，並擴散至社會各個角落。
梁見後畢業於台北工專（北科大前身），赴美創立全球AI伺服器與高效能運算領導企業Supermicro（美超微），成為全球AI基礎建設的重要推手；他長年投入環境永續與公益行動，從科技創新到撒哈拉沙漠植樹計畫，獲得第20屆愛心獎肯定。
梁見後提到，他做事通常憑直覺和感覺，有一次帶小朋友去看電影，有感於全球暖化會造成極端氣候，讓他想到可以做節能減碳的伺服器，後來推動綠色運算，在AI快速發展後更受重視；曾獲頒愛心獎的他謙稱「受之有愧」，希望透過北科大愛心獎，將曾受過的恩惠回饋給社會。
林添茂畢業於台北工專（北科大前身），赴港發展後創立泰山公司，事業版圖遍及港澳台及中國大陸；事業有成後，他秉持「愛而不耀」理念，於2006年創辦全球華人「愛心獎」，長年表彰默默行善的公益典範。
林添茂指出，全球華人愛心獎成立至今，已頒發130名得獎人，台灣就有43名獲獎者，包含3名北科大校友；現在北科大愛心獎成立後，希望種下慈悲心的種子，未來能立樹成蔭、開花結果，並期許北科大除了科技界，也能在公益界成為引領者。
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