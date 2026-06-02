影／大湖農工溫室占用百坪私有地 當年「美麗的錯誤」如今成佳話
國立大湖農工多年前興建的園藝科兩幢溫室經鑑界發現「越界」占用到毗連的4筆私有地，校方為此困擾不已，必須拆除溫室或價購土地，全案經行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富居間牽線協調，地主同意被占的約109坪私有地全數捐贈校方，今天畢業典禮舉行捐贈儀式，校方當年一個「美麗的錯誤」無意間促成今日的一段教育佳話。
大湖農工表示，學校去年歡度創校百年，多年來湖農始終肩負著培育技職人才的重要使命，是一所深耕地方、結合農業與工業教育的學校，不僅孕育無數專業青年，更承載著地方產業發展的希望。地主林莊斌基於對教育的關懷與對地方未來的期待，毅然決定將校旁土地無償捐贈給學校作為教學用途，成為地方教育史上一段令人敬佩的佳話。
校方說，全案透過李貴富副執行長引薦，讓這次的捐地興學的善行順利完成。地主將座落在大湖鄉大寮段地號388、389、390及393等4筆土地捐贈給學校，面積共360.71平方公尺，約為109坪。地主捐地善行並未要求任何回報，並選擇低調行善，以實際行動支持學校發展，讓校內教育資源更加完善，這份純粹而真誠的心意，正是當代社會最珍貴的典範。
上午的捐贈儀式，林莊斌十分低調且未出席，由湖農家長會長翁欽興及李貴富代表捐贈及接受感謝狀。校方指出，高中畢業典禮從6月1日起可開始陸續舉辦，但一般學校都會選擇6月1日就舉行，湖農為配合籌辦捐贈儀式，特地「延後一天」選在今天6月2日舉行。
湖農校長劉于菱是湖農創校百年來首位女校長，她強調這塊緊鄰校園的土地，地理位置極佳，十分適合作為園藝科學習農業栽種的教學空間。未來，學校將規畫由園藝科擴大運用此地改善現溫室及蔬菜種植教學場域，作為學生實習與技術培育的重要基地。
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