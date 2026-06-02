馬來西亞世界廚藝賽咖啡拉花 崑山科大餐飲系狂掃4金還包辦全場最高分
崑山科技大學餐飲管理及廚藝系學生前往馬來西亞柔佛新山，參加2026馬來西亞世界廚藝大賽狂掃4金，分別在競爭最激烈的「咖啡拉花職業組」包辦全場最高分「特金獎」及3面金牌，成為全場注目焦點。
這項國際餐飲界盛事，有來自23個國家約2300位頂尖選手齊聚競技，賽制評分「奶泡質地、對比與乾淨度、位置與均衡度、困難及達成、整體視覺感受」來做評分，一人必須推出3項作品，考驗選手技能也有助於選手提升對陌生機台掌控能力。
崑大餐飲系二年級的林鉦哲憑藉紮實專業訓練、穩健台風與創新的拉花作品「變色龍」、「猩猩」及「猴子」，勇奪金牌，並摘下全場最高分榮耀。
同行參賽的二年級陳尚億、鍾滋方，以及一年級的許翺昶，在拉花技巧及整體創意表現上皆有傑出成績，陳尚億創作「兔子」、「玫瑰花」、「鬱金香」，鍾滋方推出「柴犬」、兩款「鬱金香」，許翺昶設計「山羊」及兩款鬱金香，三人皆榮獲金牌殊榮。
崑大產品開發營運處處長暨餐飲管理及廚藝系助理教授施智偉表示，該競賽在全場僅頒出5座特金獎，林鉦哲又是榮獲「特金獎」選手當中的最高分，相當不容易，學生能在國際舞台脫穎而出，除平日扎實訓練，更展現出高度專注力與團隊合作精神，也彰顯崑山科大長期深耕餐飲專業教育與國際技職人才培育的成果。
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