和碩廢棄木棧板結合嘉工木工技術 師生巧手打造環保文具賦予新生命

企業廢棄的木棧板，經過高職生的巧手也能變成精緻文具。嘉義高工室內空間設計科與和碩聯合科技合作拓展「廢材重生，創意無限」計畫，將原本要丟棄的大量木棧板，由師生設計製作成「永續鉛筆套組」，並回贈給校方作為教學使用。校長陳瑞洲表示，這次與和碩聯合科技合作，展現產學成果，也讓學生從實作中體現永續價值。

這項合作計畫將企業廠區每年產生的大量廢棄木棧板，轉化為具有獨特價值的創意工具筆，讓學生在日常學習中實際接觸循環材料與永續設計，把環保概念落實在校園生活中。

今年和碩設計團隊前往嘉義高工與學生進行交流，分享產品概念發展、材料轉換及企業內部提案過程，引導學生從設計思考、構想到落實，強化培養創新思維與實作能力。

嘉義高工指出，這次產學協作模式，將企業永續理念導入基層教育，培養學生對循環材料應用及社會責任的理解，提升創意發想與實務經驗。

陳瑞洲表示，學校室內空間設計科前身為家具木工科，學生以木工技術結合室內空間設計概念，兼顧功能性與美學。學校將持續推動特色課程，預計於115學年度開設雲嘉地區唯一特色班「木藝設計班」，透過人才培育共同推動循環設計發展。

和碩設計團隊引導學生從設計思考、構想到落實，強化培養創新思維與實作能力。圖／嘉義高工提供

和碩設計團隊引導學生從設計思考、構想到落實，強化培養創新思維與實作能力。圖／嘉義高工提供

嘉義高工致贈和碩聯合科技公司感謝狀，校長陳瑞洲（右三）、家長會長陳英梅（右二）、副會長陳信翰（左一）、和碩聯合科技機構及工業設計中心工業設計處經理楊字民（左三）、室設科主任楊雅筑（右一）及老師張永昌（左二）。圖／嘉義高工提供

企業廢棄的木棧板，經過高職生的巧手也能變成精緻文具。圖／嘉義高工提供