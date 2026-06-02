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技職寒冬／新五專招生冷、業師找嘸人 政策為何難止血

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技職教育陷入生源荒、師資荒雙重危機，教育部2025年陸續推出新五專、放寬專技教師聘用標準、公費師培專班與教師攬才工具包等對策。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
技職教育陷入生源荒、師資荒雙重危機，教育部2025年陸續推出新五專、放寬專技教師聘用標準、公費師培專班與教師攬才工具包等對策。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

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