技職寒冬／新五專招生冷、業師找嘸人 政策為何難止血

新北市私立南強工商即將走入歷史，昨晚舉辦「千人辦桌惜別宴」暨最後一屆學生畢業典禮，邀請歷屆教職員、校友及在校師生重返校園，共同為南強工商近70年的辦學歷程留下珍貴回憶。活動以「青春不散場」為主軸，邀請歷屆校友及舞蹈校隊、樂團輪番演出，讓這場畢業典禮像一場大型青春同學會，向共同走過的南強時光致敬。

2026-06-01 09:12