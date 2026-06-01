老師也下場拚金牌 輔英科大國際賽奪8金抱回總冠軍

美業美容蓬勃發展，培育產業人才成為技職教育重點，輔英科技大學健康美容系參加今年中華奧林匹克盃國際美業交流競技暨美撰文創藝術美學競賽，在24國、近2000名選手激烈競爭中，師生共奪得8面金牌、2面銀牌、1面銅牌及16項優勝，更抱回團體總冠軍。

近年美業產業快速轉型，市場需求從單純技術服務，延伸至整體美學設計、品牌創意、芳療應用與跨域整合能力，為縮短學用落差，輔英健康美容系推動以賽代訓、學用合一，將國際競賽視為教學現場的延伸，讓學生透過真實競技場域驗證所學。

獲獎學生來自不同背景，卻在國際舞台展現相同的企圖心，進修部二技一年級學生魏呅芳勇奪專業美體舒壓組及頭皮SPA舒壓組雙金牌；日間部四技一年級黃子薰以藝術珠寶捧花作品摘金；呂秀雯則在酒精墨水藝術彩繪組脫穎而出；李靜美則以香氛化妝品調製作品獲得金牌肯定。

所有作品背後，歷經數十次調整與反覆驗證，從配色設計、材料選擇到配方比例，每一個細節都需要長時間累積與實作經驗，備賽過程中，不只是精進技術，更學習如何面對壓力、解決問題以及培養創意思考能力。

帶隊參賽的健康美容系副主任柯美華，不只是指導老師，更站上國際競技舞台，她個人就摘下晚宴創意設計圖組、藝術珠寶捧花組及香氛化妝品調製組3面金牌，並獲頒指導老師獎。

柯美華表示，競賽最大的價值不只是名次，而是透過不斷練習、修正與創作，培養解決問題與突破自我的能力，學生若看到老師也在挑戰自己，會更願意投入其中，師生共同成長模式也成為系上最大特色。

校長林爵士表示，技職教育不只專注專業技能，還要培養能與世界接軌的人才，透過國際競賽平台，不僅看見自身實力，也能掌握全球產業趨勢與最新技術。

林爵士說，師生攜手站上競技舞台，在一次次挑戰中，激發面對產業變局所需的專業力、創造力與國際移動力，這也是學校在這場競賽中，真正想傳遞的價值。

輔英健美系副主任柯美華（左）奪下3項金牌及指導老師獎。圖／輔英科技大學提供

輔英科技大學參加中華奧林匹克盃國際美業交流競技暨美撰文創藝術美學競賽，奪下8面金牌、2面銀牌、1面銅牌及16項優勝，更抱回團體總冠軍。圖／輔英科技大學提供

輔英科技大學參加中華奧林匹克盃國際美業交流競技暨美撰文創藝術美學競賽，奪下8面金牌、2面銀牌、1面銅牌及16項優勝，更抱回團體總冠軍。圖／輔英科技大學提供