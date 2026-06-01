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四技二專甄選入學一階通過率87.3％ 二階備審5日開放上傳

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
四技二專甄選入學第一階段篩選結果公布，共3萬6740人通過篩選，通過率達87.3%。記者曾原信／攝影
四技二專甄選入學第一階段篩選結果公布，共3萬6740人通過篩選，通過率達87.3%。記者曾原信／攝影

115學年度四技二專甄選入學第一階段篩選結果今天上午10時公告。技專校院招生委員會聯合會表示，今年共提供3萬4770個招生名額（含青年儲蓄帳戶組），4萬2076人完成第一階段報名，最終3萬6740人通過篩選，通過率達87.3%。第二階段備審資料上傳將於6月5日開放，務必留意各校截止時間，逾時不受理。

技專校院招生委員會聯合會指出，通過第一階段篩選的考生仍須參加第二階段指定項目甄試。第二階段備審資料上傳將於6月5日上午10時開放，至各校系科（組）、學程規定截止日晚上9時截止，考生須依規定完成報名、備審資料上傳及繳費，逾期不予受理。

聯合會表示，在「第2階段報名含網路上傳（或勾選）學習歷程備審資料」各校系科（組）、學程上傳時，考生須就「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，擇一方式繳交學習歷程備審資料；未具有中央資料庫學習歷程檔案的考生，備審資料上傳模式一律為「自行上傳PDF檔案」。上傳模式一經確認送出後不得更改，但在完成最後確認前，仍可重新上傳或調整檔案內容。

聯合會提醒，考生完成備審資料上傳後，務必再次進入上傳系統，查看校系（組）、學程之確認狀態欄，如果出現「已確認」字樣，才代表已成功完成上傳。若對招生作業有任何疑問，也可洽詢技專校院招生委員會聯合會尋求協助。

四技 二專 免試入學

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