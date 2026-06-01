國立大湖農工獲贈4塊校旁土地 將興建溫室、蔬菜種植教學場域

位於苗栗縣大湖鄉的國立大湖農工，深耕地方、結合農業與工業教育的學校，孕育無數專業青年，更承載著地方產業發展的希望；近日，善心人士林莊斌先生，基於對教育的關懷與對地方未來的期待，決定將位於學校旁的土地，無償捐贈給學校作為教學用途，成為地方教育史上的一段佳話。

校方表示，此次是透過行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富引薦，林莊斌、蘇燕惠賢伉儷將座落校旁四塊共計約360平方公尺土地捐贈給學校，以實際行動支持學校發展，學校將在6月2日畢業典禮中表揚他的善行。

這塊緊鄰校園的土地，地理位置極佳，十分適合作為園藝科學習農業栽種的教學空間。未來，學校將規畫由園藝科運用此地興建現溫室以及蔬菜種植教學場域，作為學生實習與技術培育的重要基地。

林莊斌低調行善，他相信，只要能夠讓孩子們有更好的學習環境，教育資源也會更加完善。未來，學生們能夠在這片土地上親手播種、灌溉、照顧作物，從中學習農業知識與專業技術。

校方進一步說明，近年來，農業教育正面臨轉型挑戰。傳統農業逐漸朝向智慧農業、精緻農業與永續農業發展，學生不僅需要具備基礎栽培技術，更需要接觸溫室環控、自動灌溉、有機栽培、病蟲害管理及市場行銷等多元能力。

因此，若能擁有更完整、更專業的教學農場與溫室設施，對學生學習將帶來極大助益。林先生的善行，也將在苗栗山城持續溫暖閃耀。