四技二專甄選3.6萬人過1階篩選 通過率10年新低
115學年四技二專甄選入學管道第1階段篩選結果今天公告，共有3萬4770個名額，4萬2076人完成第1階段報名，3萬6740人通過1階篩選，篩選通過率87.3%，是近10年最低。
技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，四技二專甄選入學管道於6月1日上午10時起，公布第1階段篩選結果，考生可至四技二專聯合甄選委員會網頁查詢，通過1階篩選的考生，仍須參加第2階段指定項目甄試。
115學年四技二專甄選入學提供3萬4770個名額（含青年儲蓄帳戶組），4萬2076人完成第1階段報名，每名考生至多可報名6個志願，115學年有3萬6740人（含青年儲蓄帳戶組）通過第1階段篩選，篩選通過率87.3%，是近10年最低。
技專聯合會表示，第2階段甄試的備審資料自6月5日上午10時起開放上傳，至各校系科（組）、學程所訂截止日晚間9時，上傳系統開放時間為每日上午8時至晚間9時，逾時不受理；考生務必於各校所訂截止時間內完成第2階段報名（含備審資料網路上傳）及繳費。
在「第2階段報名含網路上傳（或勾選）學習歷程備審資料」各校系科（組）、學程上傳時，考生須就「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，擇一方式繳交學習歷程備審資料；無中央資料庫學習歷程檔案的考生，備審資料上傳模式一律為「自行上傳PDF檔案」。
技專聯合會提到，上傳模式一經確定送出後，不得再更改，檔案勾選或上傳後，只要還未執行最後確認動作前，都可重新上傳更改檔案；考生上傳備審資料後，務必再次進入系統，查看校系（組）、學程的確認狀態欄，如出現「已確認」，才代表成功上傳。
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